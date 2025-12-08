باشگاه خبرنگاران جوان - مریم بهروزی کارشناس هواشناسی استان قزوین گفت: خروجی مدلهای پیشبینی نشان میدهد از امروز دوشنبه تا اواخر هفته سامانه بارشی بهطور متناوب استان را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی افزود: پیامد این سامانه افزایش ابر در همه مناطق استان است و در برخی ساعات بارش باران و وزش باد رخ خواهد داد. همچنین برای بعدازظهر امروز دوشنبه وزش بادهای نسبتاً شدید جنوبی بهویژه در بخشهای جنوبی استان پیشبینی شده است.
بهروزی اضافه کرد: روز چهارشنبه بارشها گسترش و فراگیری بیشتری خواهند داشت و به همین دلیل هشدار نارنجی برای استان صادر شده است.
وی بیان کرد: احتمال آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن مسیلها و رودخانهها وجود دارد.
کارشناس هواشناسی استان قزوین بیان کرد: به لحاظ دمایی، طی روزهای دوشنبه، سهشنبه و چهارشنبه به دلیل بارندگی و افزایش ابر، کاهش دما در طول روز انتظار میرود.