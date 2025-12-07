معاون فناوری واحد علوم و تحقیقات، با تأکید بر نقش رویداد صدرا در تقویت ارتباط میان دانشگاه و صنعت گفت: این رویداد با هدف ایجاد محیط مهارت‌آموزی طراحی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - محمدحسن بهزادی، معاون فناوری و نوآوری واحد علوم و تحقیقات و مجری برگزاری رویداد صدرا، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری محیطی کارآفرین در دانشگاه گفت: هدف اصلی این رویداد فراهم کردن بستری مهارت‌محور برای تبدیل ایده‌های دانشجویان به محصولات کاربردی و آماده‌سازی آنان برای ورود به بازار کار است.

به گفته او، رویداد صدرا نقشی محوری در ایجاد ارتباط میان دانشگاه، صنعت و جامعه دارد و امکان آشنایی نزدیک دانشجویان با مشاغل و فرصت‌های شغلی را فراهم می‌کند تا انتخاب‌های آگاهانه‌تری داشته باشند.

بهزادی افزود: صنایع نیز از طریق این رویداد می‌توانند از توان علمی و مشاوره‌های پژوهشگران بهره‌مند شوند و این تعامل دوسویه زمینه‌ساز ارتقای کیفیت فعالیت‌های صنعتی و توسعه نوآوری در کشور خواهد بود.

جزئیات بیشتر را در فیلم زیر مشاهده کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: دانشگاه آزاد ، اشتغال دانشجویان
