باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - محمدحسن بهزادی، معاون فناوری و نوآوری واحد علوم و تحقیقات و مجری برگزاری رویداد صدرا، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری محیطی کارآفرین در دانشگاه گفت: هدف اصلی این رویداد فراهم کردن بستری مهارت‌محور برای تبدیل ایده‌های دانشجویان به محصولات کاربردی و آماده‌سازی آنان برای ورود به بازار کار است.

به گفته او، رویداد صدرا نقشی محوری در ایجاد ارتباط میان دانشگاه، صنعت و جامعه دارد و امکان آشنایی نزدیک دانشجویان با مشاغل و فرصت‌های شغلی را فراهم می‌کند تا انتخاب‌های آگاهانه‌تری داشته باشند.

بهزادی افزود: صنایع نیز از طریق این رویداد می‌توانند از توان علمی و مشاوره‌های پژوهشگران بهره‌مند شوند و این تعامل دوسویه زمینه‌ساز ارتقای کیفیت فعالیت‌های صنعتی و توسعه نوآوری در کشور خواهد بود.

جزئیات بیشتر را در فیلم زیر مشاهده کنید.