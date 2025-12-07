باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز مدیریت راه‌های مازندران اعلام کرد: محور چالوس در محدوده کمرزرد بدلیل اجرای عملیات راهداری تکمیل گالری از امروز تا ۱۹ آذرماه از ساعت ۷ الی ۱۹ روز‌های یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه و همچنین از ساعت ۷ الی ۱۲ روز چهارشنبه، مسدود خواهد بود.

مرکز مدیریت راه‌های مازندران از افرادی که قصد تردد از محور چالوس یا آزادراه تهران شمال به پایتخت را دارند خواست از محور‌های جایگزین هراز و سوادکوه تردد کنند.

تردد اکنون در محور‌های هراز و سوادکوه در هر دو مسیر رفت و برگشت عادی و روان و محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

مرکز مدیریت راه‌های مازندران همچنین اعلام کرد جاده دوآب – بلده در مسیر رفت و برگشت نیز مسدود است.

رئیس پلیس راه مازندران نیز گفت: ممنوعیت تردد در محور چالوس به صورت کنترل‌شده اجرا می‌شود تا عملیات عمرانی با کمترین اختلال انجام شود.

سرهنگ عبادی با بیان اینکه جابه‌جایی ساکنان و تردد محلی تا قبل از محدوده طرح امکان‌پذیر است، افزود: نیرو‌های پلیس برای هدایت خودرو‌ها در محل مستقر هستند.

او ادامه داد: ساخت گالری پیش‌ساخته نقش مهمی در ارتقای ایمنی محور و جلوگیری از ریزش سنگ، به ویژه در فصل بارندگی دارد.

رئیس پلیس راه مازندران از رانندگان و مسافران خواست پیش از حرکت، آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های کوهستانی استان را از طریق سامانه‌های رسمی اطلاع‌رسانی بررسی کنند تا با برنامه‌ریزی مناسب سفر خود را انجام دهند.