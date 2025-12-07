باشگاه خبرنگاران جوان - بنابر آنچه معاونت میراث فرهنگی وزارت می اث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرده است، دانشجویان و اساتید دانشگاه به مناسبت «روز دانشجو» میتوانند در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۱۶ و ۱۷ آذرماه، روز بهصورت رایگان از اماکن فرهنگیتاریخی و موزههای تحت مدیریت این وزارتخانه بازدید کنند.
دانشجویان و اساتید دانشگاههای کشور با ارائه کارت شناسایی مرتبط میتوانند از اماکن فرهنگیتاریخی و موزههای تحت مدیریت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در سراسر کشور دیدن کنند.
موزههای بنیاد مستضعفان نیز که شامل موزه خودروهای تاریخی، دفینه، موزه هنر ایران (کاخ مرمر)، پردیس موزهای رامسر، موزههای نور و روشنایی، و تار و پود در یزد، و موزه ملی هنرهای اصفهان است، امروز (یکشنبه ۱۶ آذرماه) برای دانشجویان رایگان است.