رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران گفت: بدهی سنگین سازمان تأمین اجتماعی به شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ، دلیل اصلی تأخیر در ارائه خدمات بیمه تکمیلی به بازنشستگان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به مشکلات اخیر در ارائه خدمات بیمه تکمیلی بازنشستگان گفت: سازمان تأمین اجتماعی در سال گذشته با ناترازی شدید مالی مواجه بود و در پرداخت مطالبات شرکت بیمه آتیه‌سازان تأخیر داشت که همین موضوع باعث نارضایتی مشترکین و افت کیفیت خدمات شد. 

وی گفت: در مقطعی سازمان تأمین اجتماعی حدود ۸ ماه در پرداخت مطالبات بیمه تکمیلی عقب بود. به جای آن‌که مبالغ مربوط به بیمه تکمیلی به حساب شرکت بیمه پرداخت شود، برای جبران کسری‌های دیگر از جمله پرداخت حقوق کارکنان مصرف شد.

دهقان‌کیا افزود: این مسئله باعث شد تا شرکت بیمه آتیه‌سازان نیز در ارائه خدمات دچار مشکل شود و برخی پرداخت‌ها با تأخیر چندماهه انجام گیرد. حتی برخی فاکتور‌ها با تأخیر ۵ یا ۶ ماهه پرداخت شد.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی اخیراً فقط مطالبات مربوط به اردیبهشت ماه را پرداخت کرده و هنوز حدود شش ماه از بدهی‌ها باقی مانده است. قرار شده تا پایان هفته جاری مطالبات خردادماه هم تسویه شود.

دهقان‌کیا با اشاره به بدهی انباشته سازمان تأمین اجتماعی گفت: بدهی تأمین اجتماعی به بیمه آتیه‌سازان حافظ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده که بخشی از آن پرداخت شده است، اما هنوز کامل تسویه نشده است. طبیعی است که با چنین وضعیتی، شرکت‌های بیمه نیز علاقه‌مند به ادامه همکاری گسترده نباشند.

وی تأکید کرد: بازنشستگان حق دارند از کیفیت پایین خدمات بیمه تکمیلی گلایه‌مند باشند، اما باید توجه داشت که بخش عمده این مشکل ناشی از ناترازی مالی و کسری منابع سازمان تأمین اجتماعی است که هر ماه با حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری مواجه بوده است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با پرداخت مطالبات و ایجاد تعادل در منابع مالی، خدمات بیمه تکمیلی بازنشستگان به حالت عادی بازگردد و نارضایتی‌ها کاهش یابد.

