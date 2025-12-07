باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا روشنی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست خمام گفت: در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر مشاهده یک قلاده گربه وحشی گرفتار در تله در محدوده روستای دهنه‌سَر شیجان از بخش مرکزی این شهرستان، مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست به محل اعزام شدند و با همکاری به موقع دوستداران محیط زیست و اقدامات تخصصی نیرو‌های یگان، این حیوان بدون کمترین آسیب از تله رهاسازی شد.

او افزود: پس از انجام معاینات اولیه و اطمینان از سلامت کامل این گونه ارزشمند که از پستانداران شاخص و نقش‌آفرین در کنترل جمعیت جوندگان در زیست‌بوم‌های طبیعی است، گربه وحشی در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست خمام ضمن قدردانی از همراهی و حساسیت شهروندان تأکید کرد: به کارگیری تله‌های غیرمجاز علاوه بر تهدید جدی برای حیات وحش، تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان