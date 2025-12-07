باشگاه خبرنگاران جوان - فتح‌الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر) در تذکر شفاهی خطاب به رئیس مجلس گفت: در جلسه سران قوا، قانون‌گذاری می‌شود و مجلس از آن خبر ندارد. بودجه نیرو‌های مسلح را چگونه بسته‌اید که صدای ستاد کل نیرو‌های مسلح درآمده است؟

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس اظهار کرد: براساس قانون باید بودجه نیرو‌های مسلح در ستاد کل نیرو‌های مسلح تعیین شود، اما مثل اینکه ساز و کار دیگری دیده شده که بنده اطلاع دارم رهبر معظم انقلاب هم تذکر داده‌اند. جلسات متعددی در سران قوا برگزار می‌شود که مجلس هیچ اطلاعی ندارد یا شورای عالی امنیت ملی تصمیمی در مورد سوخت می‌گیرد و پدر مردم را در می‌آورد و هیچ کس هم جواب نمی‌دهد.

توسلی تصریح کرد: پس جایگاه مجلس کجاست؟ اگر قرار است ما فقط اینجا آن چیزی که دوستان در سران قوا و جا‌های دیگر تصمیم می‌گیرند را تایید کنیم بگویید تا ما هم بدانیم. اینطور که نمی‌شود قانون‌گذاری کرد. جلساتی پشت پرده برگزار شود و از مجلس رأی گرفته شود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده تصریح کرد: خواهش می‌کنم اگر کسی اطلاعاتی به شما منتقل می‌کند ابتدا مطمئن شوید آن اطلاعات صحیح است، بعد پشت بلندگو اعلام کنید.

رئیس مجلس بیان کرد: در ارتباط با نیرو‌های مسلح و ستاد کل نیرو‌های مسلح حداقل بنده خودم شخصا با امیر موسوی شخص ریاست ستاد صحبت کردم و خواسته آنان را دنبال کرده‌ایم. همیشه و مخصوصا در شرایط امروز نیرو‌های مسلح اولویت همه ما بوده‌اند، هستند و خواهند بود.

قالیباف تصریح کرد: حتی در حوزه ارزی هم در تحقق به‌دلیل کاهش قیمت نفت که حدود بیست و چند درصد عدم تحقق داشتیم در جلسه سران قوا تصمیم‌گیری شد. این بیست و چند درصد عدم تحقق از بودجه نیرو‌های مسلح کم نشود.

رئیس قوه مقننه گفت: برای روشن شدن موضوع عرض می‌کنم که تصمیم جلسه سران قوا این بود که علاوه بر این، آن بودجه‌ای که در مجلس برای نیرو‌های مسلح مصوب شده، کاهش پیدا نکند و به‌دلیل اولویت‌ها از جای دیگری صرفه جویی کنیم؛ بنابراین هرکسی حرفی اضافه‌تر از این به جنابعالی منتقل کرده است، صحیح نیست.