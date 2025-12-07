باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - مصطفی قدمی معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مازندران گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۵۸ هزار و ۴۲۲ خودرو سنگین به مراکز معاینه فنی استان مراجعه کرده اند.
او افزود: در راستای ارتقای ایمنی در تردد جادهای، حفظ محیط زیست از آلودگی، کاهش ترافیک ناشی از نقص فنی خودرو در جادهها کلیه وسایل نقلیه سنگین ملزم به داشتن برگه معاینه فنی خودرو هستند و از ابتدای امسال تاکنون ۴۳ هزار و ۴۲۴ خودروهای سنگین قبولی داشتهاند.
قدمی با بیان اینکه استان مازندران دارای شش مرکز معاینه فنی است، گفت: به منظور ارتقای ایمنی تردد جادهای و کاهش میزان آلودگی هوا، این مراکز زیر نظر سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای تاسیس و راه اندازی شدهاند تا به صورت مکانیزه و بدون دخالت کاربر، نسبت به کنترل فنی خودروهای سنگین اقدام و برای آن دسته از خودروهایی که فاقد نقص فنی میباشند برگه معاینه فنی صادر گردد.
قدمی افزود: در مراکز فوق الذکر، علاوه بر بازدیدهای ظاهری شامل کیفیت آج لاستیک ها، شیشهها و آینه ها، چراغ ها، کمربند ایمنی، کپسول آتش نشانی، باک ها، دربها و موارد ایمنی داخل خودرو، آزمونهای مکانیزه شامل تست ترمز، لغزش جانبی چرخ ها، تست آلاینده ها، کیلومتر شمار و تست نور صورت میپذیرد.
او گفت: با توجه به متصل بودن تمامی مراکز به سامانه سیمفا (سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران) نتایج حاصل از تست خودروها رصد شده و در صورت عدم وجود مشکل گواهی معاینه فنی صادرمیشود وبا توجه به ارتباط سامانه معاینه فنی با سامانه صدور بارنامه و صورت وضعیت، خودروهایی که فاقد معاینه فنی باشند، قادر به دریافت بارنامه جهت حمل بار و صورت وضعیت جهت نقل و انتقال مسافر در محورهای مواصلاتی نخواهند بود.
قدمی گفت: امیدواریم با انجام صحیح معاینه فنی خودروها و کنترل سلامت فنی آنها گام موثری در افزایش ایمنی سفرهای جادهای و کاهش آلودگیهای زیست محیطی برداشته شود.