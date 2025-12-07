شیوع آنفلوآنزا در مازندران از حد هشدار ۹.۸ درصد به حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر حسینی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اعلام افزایش نگران‌کننده شیوع آنفلوآنزا در استان، گفت: آمار ابتلا به آنفلوآنزا در استان از حد هشدار ۹.۸ درصد به حدود ۲۰ درصد رسیده است و گروه‌های پرخطر باید بیشتر مراقب باشند.

او افزود: کودکان، مادران باردار، بیماران زمینه‌ای و صعب‌العلاج بیشتر در معرض خطر این بیماری هستند و باید پروتکل‌های بهداشتی را به دقت رعایت کنند.

دکتر حسینی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه برای کنترل این بیماری، گفت:تاکنون حدود ۹ هزار دوز واکسن آنفلوآنزا  در استان توزیع و تزریق و از ابتدای پاییز نیز هشدار‌های لازم به گروه‌های پرخطر در مراکز بهداشتی داده شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در تشریح علائم این بیماری، افزود: آنفلوآنزا با تب بالا، بدن درد، تنگی نفس، آبریزش بینی و سرفه همراه است و تفاوت اصلی آن با سرماخوردگی ساده در درجه حرارت بالای بدن است.

او به افراد دارای علائم خفیف توصیه کرد:حتماً در منزل استراحت کنند، مایعات فراوان بنوشند و از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک جداً خودداری نمایند.

دکتر حسینی هشدار داد: مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک نه تنها کمکی نمی‌کند، بلکه مضرات بسیاری دارد و در برخی موارد حتی می‌تواند منجر به مرگ بیمار شود.

این هشدار در حالی مطرح می‌شود که فصل پاییز و زمستان اوج فعالیت ویروس‌های تنفسی است و رعایت اصول بهداشتی، واکسیناسیون به موقع و پرهیز از خوددرمانی، نقش کلیدی در کنترل شیوع بیماری دارد.

