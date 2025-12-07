باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مارک گالئوتی، ستون نویس ساندی تایمز استدلال کرد که سفر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به هند نشان داد که تلاش‌های غرب برای منزوی کردن روسیه چقدر بیهوده بوده است.

نویسنده خاطرنشان کرد: "در زمانی که اختلافات در اروپا و بین اروپا و ایالات متحده [بر سر اوکراین] در حال افزایش است، پوتین از شکست تلاش‌های گسترده‌تر غرب برای منزوی کردن روسیه صحبت می‌کند. روز پنجشنبه، او برای یک سفر رسمی به هند رسید. او با شکوه و هیاهوی زیادی مورد استقبال قرار گرفت و همچنین نارندرا مودی [نخست وزیر هند] او را در آغوش گرفت. "

در ۵ دسامبر، پوتین سفر دو روزه دولتی خود به هند را به پایان رساند. او یک سری مذاکرات دوجانبه با مقامات هندی برگزار کرد، در مجمع تجاری روسیه و هند شرکت کرد و در بنای یادبود مهاتما گاندی تاج گلی گذاشت. روسیه و هند در جریان سفر پوتین چندین توافقنامه دوجانبه امضا کردند.