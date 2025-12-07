سفر رئیس جمهور روسیه به هند نشان داد که تلاش‌های غرب برای منزوی کردن مسکو بیهوده بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مارک گالئوتی، ستون نویس ساندی تایمز استدلال کرد که سفر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به هند نشان داد که تلاش‌های غرب برای منزوی کردن روسیه چقدر بیهوده بوده است.

نویسنده خاطرنشان کرد: "در زمانی که اختلافات در اروپا و بین اروپا و ایالات متحده [بر سر اوکراین] در حال افزایش است، پوتین از شکست تلاش‌های گسترده‌تر غرب برای منزوی کردن روسیه صحبت می‌کند. روز پنجشنبه، او برای یک سفر رسمی به هند رسید. او با شکوه و هیاهوی زیادی مورد استقبال قرار گرفت و همچنین نارندرا مودی [نخست وزیر هند] او را در آغوش گرفت. "

در ۵ دسامبر، پوتین سفر دو روزه دولتی خود به هند را به پایان رساند. او یک سری مذاکرات دوجانبه با مقامات هندی برگزار کرد، در مجمع تجاری روسیه و هند شرکت کرد و در بنای یادبود مهاتما گاندی تاج گلی گذاشت. روسیه و هند در جریان سفر پوتین چندین توافقنامه دوجانبه امضا کردند.

برچسب ها: ولادیمیر پوتین ، نارندا مودی
خبرهای مرتبط
پوشش رزمایش ایران در رسانه‌های صهیونیستی؛
هدف رزمایش ایران هشدار به دشمنان است
رویترز: غرب در حال بررسی ممنوعیت حمل‌ونقل نفت روسیه است
پوتین و مودی بر سر گسترش روابط تجاری توافق کردند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وزیر کشور آلمان: مرحله دوم آتش‌بس غزه باید آغاز شود
نروژ خواستار استقرار سریع نیرو‌های بین‌المللی در غزه شد
فرش قرمز دهلی برای مسکو
کلوگ: پایان درگیری در اوکراین نزدیک است
آکسیوس: مکالمه زلنسکی با فرستادگان ترامپ طولانی و درباره مسائل ارضی بود
اردوغان مادورو را به ازسرگیری گفت‌و‌گو با آمریکا تشویق کرد
صدراعظم آلمان به اسرائیل در مورد الحاق کرانه باختری هشدار داد
استقبال کرملین از تغییر استراتژی امنیت ملی آمریکا
چرا جهان به صلح نمی‌رسد؟ پشت پرده تجارت خونین تسلیحات
سهند ۲۰۲۵: یک رزمایش بین المللی و چند پیام راهبردی
آخرین اخبار
سفر پوتین به هند نشان دهنده شکست غرب در منزوی کردن روسیه است
وزارت دفاع ونزوئلا: ۵۶۰۰ سرباز جدید برای خدمت به ارتش سوگند یاد کردند
چین و روسیه سومین رزمایش مشترک ضد موشکی را برگزار کردند
روسیه پرواز‌ها در دو فرودگاه جنوبی را محدود کرد/سرنگونی ۷۷ پهپاد اوکراینی در ۲۴ ساعت
سهند ۲۰۲۵: یک رزمایش بین المللی و چند پیام راهبردی
چرا جهان به صلح نمی‌رسد؟ پشت پرده تجارت خونین تسلیحات
استقبال کرملین از تغییر استراتژی امنیت ملی آمریکا
فرش قرمز دهلی برای مسکو
صدراعظم آلمان به اسرائیل در مورد الحاق کرانه باختری هشدار داد
کلوگ: پایان درگیری در اوکراین نزدیک است
اردوغان مادورو را به ازسرگیری گفت‌و‌گو با آمریکا تشویق کرد
آکسیوس: مکالمه زلنسکی با فرستادگان ترامپ طولانی و درباره مسائل ارضی بود
وزیر کشور آلمان: مرحله دوم آتش‌بس غزه باید آغاز شود
نروژ خواستار استقرار سریع نیرو‌های بین‌المللی در غزه شد
زلنسکی: با آمریکا درباره ساختار مذاکرات توافق کردیم
تیراندازی در آفریقای جنوبی ۱۱ کشته بر جای گذاشت
مکرون برای دیدار با زلنسکی و سایر سران اروپایی به لندن می‌رود
مصر خواستار استقرار هر چه سریع‌تر نیرو‌های بین‌المللی در غزه شد
توضیح وزیر خارجه ترکیه درباره شرایط خلع سلاح حماس
الجولانی: عقب‌نشینی اسرائیل از مطالبات جدی دولت سوریه است
قطر: موج هوش مصنوعی، جهان را به سمت کمبود گاز مایع می‌برد
گفت‌وگوی جولانی و نخست وزیر لبنان در نشست دوحه
کالاس: اتحادیه اروپا همچنان آمریکا را متحد اصلی خود می‌داند
تعداد کشته‌شدگان سیل اندونزی از ۹۰۰ نفر گذشت
فرانسه پرواز مرموز پهپاد بر فراز پایگاه زیردریایی هسته‌ای را بررسی می‌کند
حمله پهپادی در سودان جان ۷۹ غیرنظامی از جمله ۴۳ کودک را گرفت
نخست وزیر قطر: مذاکرات غزه در مرحله حساسی قرار دارد
غزه با گذشت یک سال از دستگیری مدیر بیمارستان کمال عدوان خواستار اقدام جهانی شد
بلومبرگ: نشست آمریکا و اوکراین در فلوریدا هیچ پیشرفت جدی نداشت
بیش از ۵۷ هزار خانوار در غزه با سرپرستی زنان با مشکلات شدیدی رو‌به‌رو هستند