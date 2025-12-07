مدیرکل آموزش و پرورش فارس، گفت: در سال تحصیلی جاری ۱۷ میلیون و دویست هزار پاکت شیر رایگان با اعتباری بالغ بر ۲۹۴ میلیارد تومان بین دانش آموزان مدارس دولتی دوره ابتدایی استان توزیع می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن کلاری در آیین افتتاحیه طرح توزیع شیررایگان در مدارس دولتی دوره ابتدایی استان فارس، در آموزشگاه عبدالوهاب رستگاری ناحیه ۴ شیراز، اظهار کرد: بیش از ۴۱۰ هزار دانش آموز دوره‌های اول و دوم ابتدایی مدارس دولتی استان هفته‌ای دو نوبت شیر رایگان دریافت می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به اینکه شیر‌هایی که در مدارس دولتی ابتدایی استان توزیع خواهد شد از نوع استریلزه و در پاکت‌های ۲۰۰ سی سی توزیع می‌شود تصریح کرد: در طول سال تحصیلی جاری هفته‌ای دو بار و در مجموع ۴۱ نوبت شیر در مدارس استان توزیع خواهد شد.

کلاری با اشاره به اینکه توزیع شیر رایگان در مدارس دولتی ابتدایی استان تا پایان اردیبهشت‌ماه ادامه دارد، گفت: در سال تحصیلی جاری حدود ۱۷ میلیون و دویست هزار پاکت شیر رایگان با اعتباری بالغ بر ۲۹۴ میلیارد تومان بین دانش‌آموزان مدارس دولتی دوره ابتدایی استان فارس توزیع می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس بیش از ۴۱۵ هزار دانش آموز در مدارس دولتی ابتدایی استان فارس مشمول این طرح می‌شوند.

