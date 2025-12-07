باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام وزارت ورزش و جوانان در پی قهرمانی تیم ملی ترای‌اتلون نوجوانان و نونهالان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانی تیم‌ملی ترای‌اتلون نوجوانان و نونهالان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۵، نشانی روشن از پیشرفت ورزش‌های پایه در کشور است؛ موفقیتی که حاصل تمرکز مربیان، تلاش منظم ورزشکاران و برنامه‌ریزی فدراسیون است.

این دستاورد ارزشمند را به اعضای تیم، کادر فنی و خانواده‌های پرتلاش آنان تبریک می‌گوییم و امیدواریم استمرار این مسیر، نسل تازه‌ای از قهرمانان ایران را در عرصه‌های بین‌المللی پرورش دهد.