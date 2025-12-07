گل نرگس از ۵۰۰ هکتار باغ‌های شهرستان خفر در حال برداشت است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر جهاد کشاورزی خفر گفت: کشاورزان این شهرستان در حال برداشت گل نرگس از ۵۰۰ هکتار باغ‌های خود هستند و پیش بینی می‌شود امسال هزار و ۵۰۰ تن یا ۱۵۰ میلیون انواع گل برداشت و روانه بازار‌های داخل و خارج شود.

هاشم غنی با بیان اینکه متوسط برداشت این محصول سه تن در هر هکتار است افزود: کم آب بر بودن، بازار پسندی مناسب، توجیه اقتصادی و ایجاد شرایط گردشگرپذیری از مزیت‌های کشت این محصول در خفر است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خفر با بیان اینکه برداشت گل نرگس تا اوایل اسفندماه ادامه دارد افزود: گل‌های شهلا، پرپر و مسکین از ارقام کشت شده این محصول در استان است.

منبع: جهاد کشاورزی فارس

