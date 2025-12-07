مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: فرآیند قطع آب ادارات پرمصرف و بدمصرف که مصارف خود را تا ۲۵ درصد کاهش ندهند ادامه خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محسن اردکانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص ادارات پرمصرف و بدمصرف گفت: این هفته آب سه تا از اداراتی که مصرف خود را ۲۵ درصد کاهش ندادند را قطع و جزئیات بیشتر را رسانه‌ای خواهیم کرد.

او در ادامه داد: این فرآیند قطع آب ادارات پرمصرف و بدمصرف که مصارف خود را تا ۲۵ درصد کاهش ندهند ادامه خواهد داشت.

گفتنی است، پیش از این طبق اعلام شرکت آب و فاضلاب استان تهران، آب سازمان خصوصی‌سازی، سازمان راهداری و یکی از ساختمان‌های وزارت صمت به‌علت رعایت‌نکردن الگوی مصرف قطع شده است.