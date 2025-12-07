ورزشکاران کردستانی قهرمان مسابقات قهرمانی کونگ‌فوتوآی بانوان رده سنی جوانان شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- مسابقات قهرمانی کونگ‌فوتوآی بانوان رده سنی جوانان و بزرگسالان کشور به مدت سه روز در چالوس برگزار شد که تیم کونگ‌فوتوآی بانوان استان کردستان با کسب مدال‌های رنگارنگ در این مسابقات خوش درخشیدند.

اسرا آقاله‌پور و روژا نظری در رده جوانان به مدال طلا دست یافتند، شیدا امانی و دیمن صیادی مدال نقره کسب کردند و کانی زارعی مدال برنز را از آن خود کرد.

همچنین در رده سنی بزرگسالان، نیلوفر چاووشی مدال نقره این مسابقات را به ارمغان آورد.

تیم کردستان با مربیگری ژینا جلالی و سرپرستی آیرین کریمی در رده سنی جوانان با اقتدار مقام اول تیمی را کسب کردند.

کسب ۲ مدال برتر بانوان تکواندوکار کردستان در رقابت‌های قهرمانی قهرمانان کشور

تیم تکواندوی دختران استان کردستان در رقابت‌های تکواندو قهرمان قهرمانان رده سنی نونهالان بخش دختر کشور موفق به کسب دو نشان ارزشمند طلا و برنز شد.

در وزن هفتم، آیسان فاطمی برده‌زرد نماینده شایسته استان کردستان در رقابتی سنگین در دیدار فینال با نماینده تهران، توانست حریف خود را مغلوب کند و با اقتدار صاحب عنوان قهرمانی و نشان زرین طلا شد.

همچنین هژین رسین دیگر نماینده کردستانی توانست در وزن دوم با ایستادن بر سکوی سوم به مدال برنز دست پیدا کند.

کادر فنی تیم تکواندوی نونهالان استان کردستان در این مسابقات برعهده مهری شعبانی، سمیه محمدپناه و فروغ عبدمحمدی بود.

