باشگاه خبرنگاران جوان - حسنزاده با حضور در پاسگاه درهدیز ضمن نظارت میدانی بر ساماندهی اکیپهای عملیاتی محیطبانان، بر هماهنگی تیمها و رعایت نکات تخصصی تاکید کرد.
وی با قدردانی از تلاش شبانهروزی محیطبانان سرشماری گونههای شاخص حیاتوحش را یکی از مهمترین ابزارهای مدیریتی برای پایش وضعیت جمعیتی و برنامهریزی حفاظتی دانست و یادآور شد که رعایت اصول تخصصی، ثبت دادههای میدانی با دقت بالا و همکاری تیمها در مناطق مختلف استان نقش تعیینکنندهای در صحت نتایج خواهد داشت.
حسنزاده همچنین استفاده از فناوریهای نوین در ثبت و تحلیل دادهها را بخشی از رویکرد جدید محیطزیست استان برای ارتقای دقت و سرعت در پایش تنوع زیستی عنوان کرد و افزود:موفقیت این ماموریت حاصل تلاش مشترک محیطبانان، کارشناسان و مشارکت مردمی است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست آذربایجان شرقی با مرور نکات ایمنی و فنی ماموریت بر آمادگی کامل تیمهای سرشماری و استمرار نظارت میدانی تا پایان عملیات تاکید کرد.
منبع:خبرگزاری صدا وسیما