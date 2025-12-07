با حضور مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان شرقی در پاسگاه دره‌دیز سرشماری سالانه حیات‌وحش در استان وارد مرحله اجرایی شد و اکیپ‌های عملیاتی محیط‌بانان برای ماموریتی دقیق و منسجم سامان‌دهی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن‌زاده با حضور در پاسگاه دره‌دیز ضمن نظارت میدانی بر سامان‌دهی اکیپ‌های عملیاتی محیط‌بانان، بر هماهنگی تیم‌ها و رعایت نکات تخصصی تاکید کرد.
 
وی با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی محیط‌بانان سرشماری گونه‌های شاخص حیات‌وحش را یکی از مهمترین ابزار‌های مدیریتی برای پایش وضعیت جمعیتی و برنامه‌ریزی حفاظتی دانست و یادآور شد که رعایت اصول تخصصی، ثبت داده‌های میدانی با دقت بالا و همکاری تیم‌ها در مناطق مختلف استان نقش تعیین‌کننده‌ای در صحت نتایج خواهد داشت.
 
حسن‌زاده همچنین استفاده از فناوری‌های نوین در ثبت و تحلیل داده‌ها را بخشی از رویکرد جدید محیط‌زیست استان برای ارتقای دقت و سرعت در پایش تنوع زیستی عنوان کرد و افزود:موفقیت این ماموریت حاصل تلاش مشترک محیط‌بانان، کارشناسان و مشارکت مردمی است.
 
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان شرقی با مرور نکات ایمنی و فنی ماموریت بر آمادگی کامل تیم‌های سرشماری و استمرار نظارت میدانی تا پایان عملیات تاکید کرد.

