سندیکای روزنامهنگاران فلسطین (PJS) اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی و شهرکنشینان غیرقانونی در ماه نوامبر مرتکب ۵۷ مورد نقض و حمله علیه خبرنگاران در کرانه باختری و غزه اشغالی شدهاند.
این سندیکا گفت که این تخلفات نشان دهنده «تشدید سیستماتیک مداوم با هدف جلوگیری از انجام وظایف حرفهای خبرنگاران» است.
در گزارش ماهانه کمیته آزادی مطبوعات این سازمان آمده است که این تخلفات شامل «الگوهای خطرناکی است که مستقیماً کار روزنامهنگاری را هدف قرار میدهد و جان روزنامهنگاران را به خطر میاندازد.»
طبق این گزارش، دو روزنامهنگار در طولکرم و غزه هنگام گزارش در محل، توسط مهمات جنگی و گلولههای پلاستیکی زخمی شدند.
در این گزارش آمده است که شهرکنشینان غیرقانونی اسرائیلی نقش محوری در حملات شدیدی که در مناطق مختلف کرانه باختری شاهد آن بودیم، ایفا کردند. آنها ۲۲ حمله علیه روزنامهنگاران انجام دادند؛ از جمله جلوگیری از پوشش خبری، تعقیب روزنامهنگاران، ضرب و شتم آنها با چوب، پرتاب سنگ و به اهتزاز درآوردن سلاح.
این گزارش همچنین ۱۶ مورد بازداشت و ممانعت از کار روزنامهنگاری، شش مورد حمله فیزیکی مستقیم، چهار مورد مصادره تجهیزات و حذف اجباری مطالب و دو مورد نشانهگیری مستقیم سلاح به سمت خبرنگاران را مستند کرده است.
دو مورد تخریب و مصادره خودرو، همراه با دستگیری یک خبرنگار، یک حمله به خانه و احضار یک خبرنگار به دادگاه ثبت شده است.
محمد اللحام، رئیس کمیته آزادی مطبوعات در PJS گفت که این ارقام «نشاندهنده یک سیاست روشن با هدف ساکت کردن روزنامهنگاران فلسطینی است.»
او خواستار افزایش فشار بینالمللی بر اسرائیل برای توقف حملات روزانه و ارائه حفاظت بینالمللی به خبرنگاران فلسطینی شد.
از اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل بیش از ۷۰ هزار نفر، عمدتاً زنان و کودکان را در غزه در جنگی دو ساله که در ۱۰ اکتبر با توافق آتشبس متوقف شد، به شهادت رسانده و نزدیک به ۱۷۱ هزار نفر دیگر را زخمی کرده است.
از اکتبر ۲۰۲۳، حداقل ۱۰۸۸ فلسطینی نیز در حملات ارتش و شهرکنشینان غیرقانونی اسرائیلی در سرزمینهای اشغالی شهید و ۱۰۷۰۰ نفر دیگر زخمی شدهاند. بیش از ۲۰۵۰۰ نفر نیز دستگیر شدهاند.
منبع: آناتولی