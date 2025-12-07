باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سرهنگ نادری، سرپرست پلیسراه فرماندهی انتظامی لرستان، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان، در گفتوگو با خبرنگار ما اعلام کرد: «هماکنون تردد در تمامی مسیرهای اصلی و فرعی لرستان بهصورت روان و بدون انسداد در جریان است.»
وی با اشاره به شرایط جوی ساعات گذشته افزود: «در بخشهایی از آزادراه خرمآباد – اراک و همچنین محور خرمآباد – پلدختر پدیده مه صبحگاهی گزارش شده که سبب کاهش میدان دید رانندگان شده است؛ از این رو ضروری است رانندگان ضمن رعایت سرعت مطمئنه، از انجام سبقتهای غیرضروری خودداری کنند.»
وی در ادامه با هشدار نسبت به ورود سامانه جدید بارشی به استان گفت: «این سامانه از اواخر امروز وارد لرستان میشود و احتمال بارشهای شدید، رگباری و پراکنده را در روزهای آینده افزایش میدهد. رانندگان باید هنگام مواجهه با بارش و لغزندگی سطح جاده، حتماً فاصله طولی را رعایت کرده و از توقف در حاشیه نقاط کمدید خودداری کنند.»
سرپرست پلیسراه لرستان تأکید کرد: «طبق پیشبینی کارشناسان هواشناسی، فعالیت این سامانه چند روز ادامه خواهد داشت، بنابراین برنامهریزی سفرهای غیرضروری بهتر است به زمان دیگری موکول شود.»
سرهنگ نادری همچنین با اشاره به شرایط جوی شهرهای بزرگ استان و کشور اظهار داشت: «در روزهای اخیر به دلیل پدیده وارونگی دما، شاهد افزایش آلایندهها و کاهش کیفیت هوا هستیم. این موضوع میتواند برای گروههای حساس مانند سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی خطرآفرین باشد.»
وی در پایان با تاکید بر ضرورت رعایت هشدارهای ایمنی خاطرنشان کرد: «شهروندان پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راهها و شرایط جوی را از طریق سامانههای اطلاعرسانی پلیسراه دنبال کنند و با آمادگی کامل در مسیرها تردد کنند.»