وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل به دلیل کسب رتبه برتر در ارزیابی عملکرد سالانه تقدیر به عمل آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آئین ارزیابی عملکرد سالانه ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و برنامه‌های اثربخش معاونت‌ها و سازمان‌ها تابعه و اداره‌کل برتر، کسب این موفقیت را نتیجه‌ی مدیریت کارآمد، برنامه‌ریزی دقیق و همت همکاران دانست و بر تداوم مسیر رشد و ارتقای فرهنگی در وزارت تأکید کرد.

در این مراسم که در محل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، گزارش ارزیابی عملکرد واحد‌های ستادی و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسر کشور ارائه و برترین‌ها معرفی شدند.

بر پایه این گزارش، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل با تحقق شاخص‌های عمومی و اختصاصی، اجرای برنامه‌های خلاقانه فرهنگی و هنری، بهبود فرآیند‌های اداری، توسعه فعالیت‌های قرآنی، حمایت از تولیدات فرهنگی و هنری و نیز تعامل مؤثر با نهاد‌های فرهنگی استان، موفق شد رتبه برتر کشوری را به دست آورد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش تجلیل از برترین‌ها با اهدای لوح تقدیر به مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل، تلاش‌های مجموعه کارکنان این اداره‌کل را ستود و اظهار کرد:براساس نتایج عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بیستمین جشنواره شهید رجایی و ارتقای شاخص‌های عملکردی در حوزه حکمرانی و مأموریت محور وزارت متبوع، از تلاش‌های مدیریت و همکاران محترم اداره‌کل استان اردبیل و ایفای نقش مؤثر در کسب این موفقیت تشکر و قدردانی می‌شود.

در ادامه این آئین، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل نیز ضمن قدردانی از حمایت‌های وزارتخانه، بیان کرد:این موفقیت نتیجه تلاش همکاران دلسوز، همراهی فعالان فرهنگی و هنری استان و مشارکت مردم فرهنگ‌دوست اردبیل است. تلاش ما بر این است که در سال پیش رو، با اجرای طرح‌های جدید و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی، خدمت‌رسانی به جامعه هنری و فرهنگی استان را ارتقا دهیم.

این مراسم با ارائه گزارشی از برنامه‌های برتر معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه و تشریح سیاست‌های سال آینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استمرار ارتقای عملکرد وزارتخانه در سال‌های آتی، پایان یافت.

