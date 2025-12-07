وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل به دلیل کسب رتبه برتر در ارزیابی عملکرد سالانه تقدیر به عمل آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آئین ارزیابی عملکرد سالانه ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و برنامه‌های اثربخش معاونت‌ها و سازمان‌ها تابعه و اداره‌کل برتر، کسب این موفقیت را نتیجه‌ی مدیریت کارآمد، برنامه‌ریزی دقیق و همت همکاران دانست و بر تداوم مسیر رشد و ارتقای فرهنگی در وزارت تأکید کرد.

در این مراسم که در محل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، گزارش ارزیابی عملکرد واحد‌های ستادی و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسر کشور ارائه و برترین‌ها معرفی شدند.

بر پایه این گزارش، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل با تحقق شاخص‌های عمومی و اختصاصی، اجرای برنامه‌های خلاقانه فرهنگی و هنری، بهبود فرآیند‌های اداری، توسعه فعالیت‌های قرآنی، حمایت از تولیدات فرهنگی و هنری و نیز تعامل مؤثر با نهاد‌های فرهنگی استان، موفق شد رتبه برتر کشوری را به دست آورد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش تجلیل از برترین‌ها با اهدای لوح تقدیر به مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل، تلاش‌های مجموعه کارکنان این اداره‌کل را ستود و اظهار کرد:براساس نتایج عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بیستمین جشنواره شهید رجایی و ارتقای شاخص‌های عملکردی در حوزه حکمرانی و مأموریت محور وزارت متبوع، از تلاش‌های مدیریت و همکاران محترم اداره‌کل استان اردبیل و ایفای نقش مؤثر در کسب این موفقیت تشکر و قدردانی می‌شود.

در ادامه این آئین، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل نیز ضمن قدردانی از حمایت‌های وزارتخانه، بیان کرد:این موفقیت نتیجه تلاش همکاران دلسوز، همراهی فعالان فرهنگی و هنری استان و مشارکت مردم فرهنگ‌دوست اردبیل است. تلاش ما بر این است که در سال پیش رو، با اجرای طرح‌های جدید و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی، خدمت‌رسانی به جامعه هنری و فرهنگی استان را ارتقا دهیم.

این مراسم با ارائه گزارشی از برنامه‌های برتر معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه و تشریح سیاست‌های سال آینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استمرار ارتقای عملکرد وزارتخانه در سال‌های آتی، پایان یافت.

منبع: مهر

برچسب ها: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، رتبه برتر کشوری ، لوح تقدیر
خبرهای مرتبط
تصویب پنج مسئله اولویت‌دار فرهنگی استان اردبیل
وزیر ارشاد از ظرفیت همه نخبگان هنری بهره بگیرد
حفاظت و بهره‌مندی از سرمایه‌های فرهنگی و هنری اردبیل برای پیشرفت ضروری است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هشدار درباره احتمال جاری شدن سیلاب در اردبیل
اکسپو ۲۰۲۵ نقطه آغاز همکاری‌های جدید صنعتی در اردبیل / شهرک‌های صنعتی، پیشران توسعه تولید و سرمایه‌گذاری استان
آخرین اخبار
اکسپو ۲۰۲۵ نقطه آغاز همکاری‌های جدید صنعتی در اردبیل / شهرک‌های صنعتی، پیشران توسعه تولید و سرمایه‌گذاری استان
هشدار درباره احتمال جاری شدن سیلاب در اردبیل
ارائه ۱۰۵ خدمت بصورت هوشمند در بنیاد شهید اردبیل