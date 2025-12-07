باشگاه خبرنگاران جوان- محمدصابر باغخانی‌پور، مدیرکل این اداره در بازدید شبانه از مراکز غیرمجاز پسماندسوزی در محدوده خلازیر بیان کرد: پسماندسوزی در این منطقه تخلفی آشکار و سودجویانه است که در ساعات خاموشی شب انجام می‌شود و سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازد.

وی ضمن تشکر از شهردار منطقه با اشاره به اینکه شهرداری منطقه ۱۹ در سال گذشته ۴ هزار معتاد را جمع آوری کرد و بار‌ها و بار‌ها با پسماندسوزی مقابله جدی کرده است، افزود: سهم پسماندسوزی از آلودگی هوای تهران در هیچ مطالعه‌ای مورد بررسی قرار نگرفته و همه ارقام اعلامی حدس و گمان و غیر علمی است. این اقدام باید در دستور کار جدی دستگاه قضایی قرار گیرد و به شهرداری کمک شود.

البته مطالعه با کمک تصاویر ماهواره‌ای برای شناسایی و پایش مراکز گسسته پسماند سوزی در شهرداری آغاز شده است.

باغخانی‌پور یکی از مصادیق تخلفات انجام‌شده را جمع‌آوری غیرمجاز پسماند‌های لاستیکی و پلاستیکی دانست و گفت: فعالیت برخی سودجویان به این صورت است که پسماند‌های سطح شهر را جمع‌آوری می‌کنند و پس از جداسازی اقلام خشک و باارزش، بخش بی‌ارزش را در این مراکز می‌سوزانند.

مدیرکل محیط‌زیست شهرداری تهران با تأکید بر پذیرش مسؤولیت مالکان این مراکز ادامه داد: قانون به‌صراحت تعیین کرده که مالک این‌گونه مکان‌ها مسؤول مستقیم تخلفات محیط زیستی است و در همین زمینه، شناسایی مالکان، صدور اخطاریه‌های قانونی و ارجاع پرونده‌ها به مراجع قضایی انجام شده و البته همچنان در دستور کار قرار دارد.

وی درباره اقدامات نظارتی گفت: گشت‌های پایش شبانه (اورژانس محیط‌زیست) باجدیت، این مناطق را رصد می‌کنند، اما این اقدامات به‌تنهایی کافی و پیشگیرانه نیست و بیشتر جنبه موقتی دارد؛ ازاین‌رو، برخورد فراگیر و هماهنگ همه دستگاه‌های متولی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و شورای تامین باید به‌طور جدی پیگیری شود.