باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - نشست رسانهای نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند سینما حقیقت صبح امروز در سالن جلسات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برگزار شد.
محمد حمیدی مقدم دبیر نوزدهمین جشنواره بینالمللی سینما حقیقت با تبریک روز دانشجو و ولادت بانوی دو عالم حضرت زهرا(س) بیان کرد: امسال جشنواره سینما حقیقت بخش ویژه دانشجویی دارد و قطعا استعدادهای آینده سینمای ایران در این بخش حضور دارند.
وی ادامه داد: امسال برخلاف سالهای گذشته لیست فیلمهایمان را منتشر کردیم. معمولا پس از نشست اسامی فیلمهای جشنواره منتشر میشد، اما امسال این روال را تغییر دادیم.
وی تاکید کرد: جشنواره امسال سینما حقیقت حدود ۳۰ الی ۳۵ درصد رشد تولید مستند داشته است، در بخش فیلم کوتاه رشد بیشتری داشتیم که این امر نوید رشد و پویایی را نشان میدهد. امسال حدود ۷۸۰ اثر داشتیم که در نهایت در بخش مسابقه ملی، ۲۳ فیلم کوتاه، ۲۳ فیلم بلند و ۲۰ فیلم نیمه بلند انتخاب شدند. همچنین در بخش جایزه شهید آوینی ۲۴ اثر و بخش دانشجویی ۱۷ فیلم مستند انتخاب شد.
حمیدی مقدم از حضور دو بخش جدید در جشنواره سینما حقیقت خبر داد و گفت: امسال دو بخش را به جشنواره اضافه کردیم. بخش دانشجویی را با تمرکز بر کارهای جدید و کارهایی که در حوزههای متفاوت قدم میگذارند، خواهیم داشت. با توجه به اهمیت سن دانشجویان، شرکت کنندگان باید زیر ۳۰ سال باشند. حدودا بالای ۴۰ فیلم در جشنواره داشتیم که در نهایت ۱۷ فیلم برای این بخش انتخاب شد.
دبیر جشنواره سینما حقیقت از تغییراتی در بخش عکس جشنواره سینما مستند خبرداد و گفت: امسال در بخش عکس، بحثهای جدی داشتیم. باتوجه به مطالعات متوجه شدیم که یک پیوندی میان مستند و عکس میتواند رخ دهد. جلساتی با حضور بزرگان این حوزه شکل گرفت و در نهایت بخشِ عکسِ متوالی و دارای داستان را خواهیم داشت. امسال خانه هنرمندان میزبان بخش عکس با برگزاری کلاسها و ورکشاپها خواهد بود، البته حدود ۱۹۱ عکس همراه با موضوعات مختلف فیلمها و کلاسها نمایش داده خواهد شد.
وی افزود: امسال از گروه مشاورین دبیر در حوزه انتخاب بهره بردیم. دو الی سه سالی است که وارد این بخش شدیم و در نهایت با مشورت شورای سیاستگذاری، ترکیب آنچه که در فیلمهای مسابقه آمده است و مشورت با ۱۲ هیات مشاوره که کاملا مرتبط با صنوف سینمایی مستند ایران هستند، آثار را انتخاب کردیم.
دبیر جشنواره عنوان کرد: نگاه ویژه ما در جشنواره نوزدهم سینما حقیقت بحث تکنولوژی است. امسال تمرکز ما بر مستند انیمیشن است. مستند انیمیشن به لحاظ تولیدی خیلی اهمیت دارد و در فرآیند تولید در آینده است. چند سالی که این کار را انجام دادیم و تلاش داریم یک سری حوزهها را که دسترسی به مستند نداریم از طریق مستند انیمیشن پیش ببریم.
وی با اشاره به بخش هوش مصنوعی و واقعیت مجازی گفت: بحث بعدی واقعیت مجازی است که آخرین پدیده تلفیق فضاهای طبیعی است. دنیا به این بخش ورود کرده است و انشاءالله امسال جلساتی با کارشناسان خارجی خواهیم داشت که چطور میتوانیم برای مستندسازیها و فضاهای آینده مستند استفاده کنیم.
حمیدی مقدم تاکید کرد: در جشنواره نوزدهم توجه ویژه به محور مقاومت، غزه و فلسطین داریم. غزه در بخش مسابقه، یک بخش جداگانه در بینالملل است. این بخش، بخش ویژهای است. ما چند نمایش ویژه در خصوص غزه داریم.
وی با اشاره به بخش ایران گفت: همچنین بخش ایران در کنار دیگر بخشها است. خیلی از عزیزان مستندساز، شو اجرا نمیکنند، کارشان را رسانهای نمیکنند و خیلی اوقات خاموش کار میکنند. امسال در جشنواره فیلمسازان مستند با آنچه توان داشتند و امکاناتی که در اختیارشان بود، جنگ ۱۲ روزه را مستند سازی کردند. امسال بخش ویژهای برای این بخش با ۳۱ اثر خواهیم داشت. همچنین فیلمهایی که به این بخش راه پیدا نکردند در شرایط مناسبی نمایش داده خواهند شد.
وی تاکید کرد: جشنواره همه بسترهای موجود خود را فراهم کرده و در تمام جغرافیای رنگین کمان سعی کردیم فیلم بگذاریم و میهمانان ما مربوط به یک حوزه جغرافیایی نشوند. البته این موضوع سعی ما است. اگر میهمان از کشور اندونزی یا پاکستان میآید باید رفت و برگشت فرهنگی صورت گیرد. فقط بر روی کشورهای اروپایی تمرکز نداریم، بلکه باید حوزه میراثی مشترک داشته باشیم. همچنین امسال متنوعترین بخش سینمای مستند را داریم.