فصل سوم «آقای قاضی» این‌بار به سراغ پیامد‌های اجتماعی و فرهنگی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه می‌رود؛ مسائلی که به‌گفته رئیس مرکز سیمرغ، در زندگی روزمره مردم نمود پیدا کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مجید اکبرشاهی، رئیس مرکز سیمرغ درباره سوژه‌هایی که فصل سوم «آقای قاضی» به سراغ آنها می‌رود، گفت: یکی از توفیقات مجموعه «آقای قاضی» فارغ از فضای هنری و درامی که داشت، نزدیک بودن به زندگی مردم بود. یعنی موضوعاتی در «آقای قاضی» مطرح می‌شد که مردم به شکل روزمره با آن مواجه‌اند؛ بنابراین یکی از نکات مهمی که در فصل سوم این مجموعه به آن توجه شد، انتخاب موضوعاتی است که به مردم نزدیک باشد.

اکبرشاهی از تاثیر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بر سوژه‌های این مجموعه گفت و بیان کرد: در تعرض رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان، هزاران مسئله در زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی کشور شکل گرفت، که این موضوعات ذیل جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در «آقای قاضی» پرداخته می‌شود. البته این بدان معنا نیست که ما در این مجموعه به پرونده‌های جاسوسی بپردازیم. 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

رئیس مرکز سیمرغ خاطرنشان کرد: ما برای «آقای قاضی» طرح توسعه‌ای داریم، که بتوانیم لوکیشن‌ها را گسترش بدهیم. مثلاً بجز اتاق قاضی یا سالن دادگاه، راهرو، اتاق بایگانی و بوفه را اضافه کنیم. در حال حاضر، به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که در دادگاه بمانیم و همچنان می‌توان در دادگاه طرح موضوع کرد. کما اینکه از لحاظ دکور طرح توسعه‌ای آن را انجام دادیم.

برچسب ها: آقای قاضی ، جنگ ۱۲ روزه ، سیمرغ
خبرهای مرتبط
«آقای قاضی» در آی‌فیلم، از پرمخاطب‌های تلویزیون
«آقای قاضی» همچنان محبوب
«آقای قاضی» در راستای رویکرد عدالت‌گسترانه رسانه ملی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
موزه‌ها امروز و فردا برای دانشجو‌ها و اساتید رایگان است
به یاد منوچهر نوذری؛ خاطره‌ساز رادیو و دوبله و تلویزیون
آمار مخاطب و فروش سالن‌های اداره‌کل‌هنرهای‌نمایشی اعلام شد
رشد ۳۵ درصدی تولید مستند در سینماحقیقت/ میزبانی خانه هنرمندان از بخش عکسِ جشنواره
فناوری‌های نوین، کلید حل چالش‌های باستان‌شناسی
بررسی مناقشات و چالش‌های سیاسی شهید آیت‌الله بهشتی در مستند «عبای سوخته»
برگزاری جشنواره انیمیشن «پویان» با حضور هوتن شکیبا و علی فروتن
۱۰۰ عروسک، داستان کودکان جنگ ۱۲ روزه را روایت می‌کنند
اوج‌گیری «دختربرقی» با جشن‌های اکران استانی
آخرین اخبار
اوج‌گیری «دختربرقی» با جشن‌های اکران استانی
بررسی مناقشات و چالش‌های سیاسی شهید آیت‌الله بهشتی در مستند «عبای سوخته»
۱۰۰ عروسک، داستان کودکان جنگ ۱۲ روزه را روایت می‌کنند
برگزاری جشنواره انیمیشن «پویان» با حضور هوتن شکیبا و علی فروتن
به یاد منوچهر نوذری؛ خاطره‌ساز رادیو و دوبله و تلویزیون
فناوری‌های نوین، کلید حل چالش‌های باستان‌شناسی
رشد ۳۵ درصدی تولید مستند در سینماحقیقت/ میزبانی خانه هنرمندان از بخش عکسِ جشنواره
آمار مخاطب و فروش سالن‌های اداره‌کل‌هنرهای‌نمایشی اعلام شد
موزه‌ها امروز و فردا برای دانشجو‌ها و اساتید رایگان است
جواد افشار با «مهیار عیار ۲» می‌آید
آغاز بازدید رایگان دانشجویان از موزه ملی انقلاب اسلامی