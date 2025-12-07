باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مجید اکبرشاهی، رئیس مرکز سیمرغ درباره سوژههایی که فصل سوم «آقای قاضی» به سراغ آنها میرود، گفت: یکی از توفیقات مجموعه «آقای قاضی» فارغ از فضای هنری و درامی که داشت، نزدیک بودن به زندگی مردم بود. یعنی موضوعاتی در «آقای قاضی» مطرح میشد که مردم به شکل روزمره با آن مواجهاند؛ بنابراین یکی از نکات مهمی که در فصل سوم این مجموعه به آن توجه شد، انتخاب موضوعاتی است که به مردم نزدیک باشد.
اکبرشاهی از تاثیر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بر سوژههای این مجموعه گفت و بیان کرد: در تعرض رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان، هزاران مسئله در زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی کشور شکل گرفت، که این موضوعات ذیل جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در «آقای قاضی» پرداخته میشود. البته این بدان معنا نیست که ما در این مجموعه به پروندههای جاسوسی بپردازیم.
رئیس مرکز سیمرغ خاطرنشان کرد: ما برای «آقای قاضی» طرح توسعهای داریم، که بتوانیم لوکیشنها را گسترش بدهیم. مثلاً بجز اتاق قاضی یا سالن دادگاه، راهرو، اتاق بایگانی و بوفه را اضافه کنیم. در حال حاضر، به این جمعبندی رسیدهایم که در دادگاه بمانیم و همچنان میتوان در دادگاه طرح موضوع کرد. کما اینکه از لحاظ دکور طرح توسعهای آن را انجام دادیم.