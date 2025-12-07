مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل، گفت: بیش از ۳۰ هزار هنرمند، در ۶۰ رشته صنایع دستی اردبیل فعالیت می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلیل جباری، گفت: مرحله استانی هشتمین دوره داوری مهر اصالت ملی صنایع دستی با استقبال هنرمندان و با حضور داوران مجرب در اردبیل برگزار شد.

او افزود: در این دوره از داوری مهر اصالت ۱۵۰ اثر از سراسر استان و تقریبا از تمامی رشته‌های فعال به ویژه رشته‌هایی مانند بافته‌های داری، چوب، فلز، چرم و سنگ حضور داشتند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل تصریح کرد: از بین آثار حاضر و با داوری اساتید برجسته دانشگاهی و هنرمندان شناخته شده استان، در مرحله اول ۶۴ اثر و در مرحله نهایی ۲۵ اثر انتخاب شد که این ۲۵ اثر برای داوری در مرحله کشوری هشتمین دوره مهر اصالت معرفی می‌شود.

جباری گفت: استان اردبیل یکی از قطب‌های تولید محصولات صنایع دستی در کشور است و بیش از ۳۰ هزار هنرمند در این استان در ۶۰ رشته مختلف فعالیت می‌کنند که ظرفیت بالایی نیز در دریافت نشان‌های ملی و بین‌المللی دارند.

منبع: تسنیم

برچسب ها: صنایع دستی اردبیل ، هنرمندان صنایع دستی ، محصولات صنایع دستی
