جانشین فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا گفت: اقتضا می‌کند که بسیاری از تاکتیک‌هایی که خلاقانه به عرصه ظهور رسیده بود برای دشمن کتمان بماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ کیومرث حیدری با بیان اینکه ماموریت اصلی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) طرح ریزی و هدایت راهبردی صحنه جنگ و صحنه‌های عملیات است تاکید کرد: طبیعتا نیاز هست که قبل از هر جنگ قبل از هر عملیاتی، نیروهای مسلح کشور ما آمادگی پیروزمندانه‌ای از خودشان را به عرصه ظهور برسانند و می توان گفت بهترین عرصه این آمادگی‌، رزمایش است.

وی افزود: ما امروز در نیروهای مسلح کشورمان بعد از جنگ ۱۲ روزه لحظه‌ای از ارتقای آمادگی‌ها و ارتقای توانمندی‌هایمان دریغ نداشتیم. امروز در نیروی دریایی قدرتمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که رزمایش اخیر را شاهد بودیم ضرورت دارد چند ویژگی منحصر به فرد را به استحضار ملت بزرگمان از این رزمایش برسانم.

جانشین فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) اضافه کرد: برجسته‌ترین ویژگی این رزمایش محقق کردن اوامر مبارک فرمانده معظم کل قوا مبنی بر قوی شدن، روی پای خود ایستادن و ابتکار عمل داشتن بود که در این رزمایش هر سه مولفه به زیبایی به عرصه ظهور رسیده بود.

امیر حیدری گفت: در این رزمایش شاهد تسلیحاتی بودیم که دورزن، نقطه زن، هوشمند و از همه مهم‌تر اینکه به طور کامل ساخته و پرداخته ذهن خلاق و دستان توانمند همرزمانم در نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع بود، یعنی روی پای خود ایستادن را محقق کرده بودند، آنچه که ما ملاحظه کردیم تولید داخل بود.

وی با بیان اینکه روحیه در نیروی دریایی سپاه برای انجام چنین رزمایش تهاجمی و هدف محوری واقعاً زبان زد بود تصریح کرد: بسیار با روحیه بالا، با انسجام، با فرماندهی و با طرح ریزی بسیار خوب در این عرصه حضور پیدا کردند که سزاوار است تقدیر و تشکر کنم، از فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برادر مجاهد و همیشه در صحنه خودم، سردار تنگسیری عزیز که این طرح‌ریزی بسیار بزرگ را درعرصه گسترده در آب‌های دریای عمان و خلیج فارس به عمل آوردند که می توان گفت با بهترین کیفیت انجام شد.

جانشین فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) با اشاره به اینکه کاش همه ملت بزرگوارمان می‌توانستند تمام بخش های این رزمایش را ببینند تاکید کرد: طبیعتاً اقتضا می‌کند که بسیاری از تاکتیک‌ها و تکنیک‌هایی که خلاقانه به عرصه ظهور رسیده بود و من به عنوان تاکتیک‌ها و تکنیک‌های متعارف ازآن یاد می‌کنم، برای دشمن کتمان بماند تا آنها هزینه کنند تا به این تاکتیک ها و تکنیک‌ها برسند.

منبع: سپاه نیوز

