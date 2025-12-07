باشگاه خبرنگاران جوان - «اسماعیل بقائی» در ابتدای نشست امروز یکشنبه خود فرارسیدن ۱۶ آذر، روز دانشجو را تبریک گفت.

سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل در مرداد ماه سال جاری گفت: بر اساس این مصوبه ۴ دسامبر روز بین‌المللی مقابله با اقدامات قهرآمیز یک جانبه و تحریم‌های یک جانبه است و این نشان دهنده نگرانی جامعه بین‌المللی از توسل برخی از کشورها به روش‌های قهرآمیز برای پیشبرد اهدافشان است .

سخنگوی وزارت خارجه همچنین به ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری اشاره کرد و گفت: طبق آمار حدود ۴۰۰ نفر از زمان بعد از آتش‌بس در این منطقه به شهادت رسیده‌اند.

وی افزود: امیدواریم جامعه جهانی هرچه زودتر اقدام قاطعی برای توقف جنایت‌های رژیم صهیونیستی و تجاوزات این رژیم در منطقه به عمل آورد.

سند امنیت ملی آمریکا واقعیت اقدامات دولت‌های مختلف آمریکا را به صورت عریان مشخص کرده است

سخنگوی وزارت خارجه در این نشست در پاسخ به سوالی در ارتباط با سند امنیت ملی آمریکا که به تازگی منتشر شده است، گفت: ما قطعاً این سند را بررسی می‌کنیم ولی آنچه که از اولین نگاه به این سند مشخص است این است که این سند واقعیت اقدامات دولت‌های مختلف آمریکا که تحت عنوان حقوق بشر و دموکراسی در نقاط مختلف جهان انجام شده است را به صورت عریان مشخص کرده است.

بقائی ادامه داد: واقعیت امر این است که اساساً از فحوای این سند می‌توانیم ارزیابی کنیم که آمریکا خود را در جایگاه داوری در مورد همه کشورهای جهان نشانده است. در کل این سند هیچ اشاره‌ای به حقوق فلسطینی‌ها نشده است و درواقع این سند در ارتباط با منطقه غرب آسیا بیش از اینکه سند امنیت ملی آمریکا باشد، سند امنیت ملی رژیم صهیونیست است و تمام هم و غم آن این است که سلطه رژیم صهیونیستی را در این منطقه اعمال کند و این خودش به معنای همبستگی آمریکا در ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در منطقه است.

وی با اشاره به مطرح شدن موضوع حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران در این سند گفت: این موضوع سند دیگری است که نشانگر مسئولیت بین‌المللی آمریکا در برابر این تخلف بین‌المللی است.

هیچ تردید و شکی درباره حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه وجود ندارد

سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به سوالی درباره اصرار شورای همکاری خلیج فارس به تکرار ادعاها درباره جزایر سه‌گانه ایرانی و واکنش وزارت امور خارجه و همچنین «علی‌اکبر ولایتی» به این ادعاها گفت: موضع ما روشن است. به لحاظ تاریخی، حقوقی و آنچه در واقعِ امر وجود دارد، هیچ تردید و شکی درباره حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه وجود ندارد.

وی افزود: این بیانیه تکرار ادعاهایی است که در گذشته هم مطرح شده است. ما این ادعاها را به هیچ عنوان نمی‌پذیریم. اینکه شخصیت‌ها، رسانه‌ها و سیاسیون به موضوعات مرتبط با حاکمیت ملی و تمامیت سرزمین ایران، واکنش نشان دهند، امری طبیعی است و هر ایرانی نسبت به این موضوع حساس است و این مطلب را نمی‌پذیرد.

سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود: توصیه ما به این کشورها این است که در گفتار و موضع‌گیری‌ها به گونه‌ای عمل شود که آب به آسیاب دشمن اصلی منطقه یعنی رژیم صهیونیستی نریزیم.

بقائی تاکید کرد: ایران همواره طالب دوستی و روابط خوب مبتنی با حسن همجواری با همه کشورهای همسایه و به این رویکرد خود ادامه می‌دهد، در عین حال حتما از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی خود با اقتدار دفاع خواهد کرد.

هیچ مداخله‌ای در امور داخلی لبنان نداریم

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال ایسنا در ارتباط با دعوت عراقچی از وزیر خارجه لبنان برای سفر به ایران و اینکه طبق برخی از اخبار منتشر شده وزیر خارجه لبنان این دعوت را نپذیرفته و از طرف دیگر در مصاحبه‌ای اعلام کرده که که حزب‌الله لبنان تابع ایران است و درواقع ایران در امور داخلی لبنان دخالت می‌کند؟ گفت: بحث مداخله ایران در امور لبنان کاملاً یک بحث انحرافی است. ما هیچ مداخله‌ای در امور داخلی لبنان نداریم و حزب‌الله یک نهاد و یک بخش ریشه‌دار و موثر در لبنان و جامعه بین‌المللی است و در مورد رفتارها و سیاست‌هایش ، خودش تصمیم می‌گیرد.



وی افزود: اینکه ما همواره دغدغه صلح و امنیت در منطقه را داریم و در این ارتباط تهدیدات رژیم صهیونیستی را مطرح می‌کنیم به معنای مداخله در امور داخلی لبنان و هیچ کشور دیگری نیست بلکه این به معنای مسئولیت‌پذیری ایران است.

بقائی افزود: ما دارای آمادگی کامل برای گفتگو با مقامات لبنان در مورد روابط دوجانبه هستیم. ایران و لبنان دارای روابط دیپلماتیک هستند و اخیراً سفیر جدید لبنان در تهران مستقر شده است.

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: تصمیم‌گیری در ارتباط با موضوعات داخلی لبنان از جمله راهبرد دفاعی این کشور باید در بستر گفتگوهای لبنانی ـ لبنانی انجام شود و بحث سلاح مقاومت نیز یکی از موضوعاتی است که خود لبنان و حزب الله لبنان باید در ارتباط با آن تصمیم بگیرند.

آلمان آنچه برای خود نمی‌پسندد را برای دیگران هم نپسندد

بقائی درباره سند راهبرد امنیت ملی آمریکا درباره نبود آزادی بیان در اروپا و خشم آلمان از این موضع‌گیری گفت: این هم از آن طنزهای روزگار است. آلمان که یکی از متهم‌های دخالت در امور داخلی کشورها از جمله ایران است، الان مبتلا به همان دردی شده که خود، یکی از ایجادکنندگان است.

وی افزود: باید به این کشورها توصیه کرد آنچه برای خود نمی‌پسندید برای دیگران هم نپسندید. موضوع مداخلات آلمان و اروپایی‌ها بسیار روشن است اما وقتی به خودشان می‌رسد، به نظر می‌رسد خیلی راضی نیستند چنین اقدامی صورت بگیرد.

تماس‌های ما با آژانس از طریق مجاری متعارف به صورت عادی ادامه دارد

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به سوالی در مورد روابط ایران و آژانس و نقش‌آفرینی برخی از کشورها در این ارتباط تأکید کرد که تماس‌های جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از طریق مجاری متعارف و به‌طور عادی ادامه دارد.

بقائی در توضیح روابط ایران با آژانس گفت: ما عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستیم، عضو معاهده منع اشاعه هستیم و بنابراین تماس‌های ما به صورت مستقیم عمدتاً از طریق نمایندگی‌مان در وین با مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وجود دارد و این امر مستمر است.

وی افزود: اینکه طرف‌های دیگر در گفت‌وگوهای دوجانبه با مدیرکل آژانس این موضوع را نیز مطرح کنند، امر عجیبی نیست و طبیعی است که در هر گفت‌وگویی که به موضوعات مختلف منطقه می‌پردازند، به این بحث هم پرداخته شود.

بقائی در عین حال تصریح کرد: اما اینکه گفته شود میانجیگری یا مذاکره‌ای به معنای متعارف آن در جریان است، خیر. همان‌طور که اشاره کردم، تماس‌های ما با آژانس از طریق مجاری متعارف به صورت عادی ادامه دارد.

دور جدیدی از مشورت‌های سیاسی بین ایران و مصر برگزار می‌شود

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در مورد گفت‌وگوی تلفنی اخیر عراقچی و وزیر خارجه مصر در ارتباط با موضوع هسته‌ای ایران گفت : تماس تلفنی وزیر خارجه با همتای مصری خود این بار عمدتا حول روابط دوجانبه و همچنین رایزنی در ارتباط با تحولات منطقه بود.

وی با بیان این که «تحولات منطقه واقعاً نگران‌کننده است»، خاطرنشان کرد در این گفت‌وگوی تلفنی در مورد مناسبات دوجانبه تفاهم شد که دور جدیدی از مشورت‌های سیاسی بین ایران و مصر برنامه‌ریزی شود و به زودی مشورت‌ها برگزار می‌شود.

بقائی افزود: در ارتباط با موضوع هسته‌ای نیز مصر یک از طرف‌هایی است که مساعی جمیله خود را در این ارتباط به کار گرفته است و ما از مصر و کشورهایی که در این ارتباط تلاش می‌کنند ، قدردانی می‌کنیم.

پزشکیان به ترکمنستان و قزاقستان سفر می‌کند

بقائی همچنین خبر داد که رئیس‌جمهور ظرف روزهای آینده به ترکمنستان و قزاقستان سفر می‌کند.

عراقچی به روسیه و بلاروس می‌رود



سخنگوی وزارت خارجه همچنین گفت در هفته‌های آینده وزیر خارجه به دو کشور بلاروس و روسیه سفر و با مقامات این دو کشور دیدار و رایزنی می‌کند.

کانال ارتباطی مستقیمی میان ایران و آمریکا وجود ندارد

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به سوالی اعلام کرد که کانال ارتباطی رسمی جمهوری اسلامی با ایالات متحده از طریق دفاتر حفاظت منافع دو کشور برقرار است.

بقائی توضیح داد: کانال ارتباطی رسمی ما با آمریکا همان دفتر حفاظت منافع آمریکا در تهران است که توسط سفارت سوئیس اداره می‌شود. در مقابل، کانال ارتباطی رسمی ما در آمریکا نیز دفتر حفاظت جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن است.

وی افزود: اینکه در این میان کشورهای دیگر یا مقام‌هایی در منطقه و خارج از منطقه پیام‌هایی را منتقل کنند، امری رایج است. اما اینکه گفته شود کانال مستقیمی میان ایران و آمریکا وجود دارد، خیر.

در روابط ایران و آژانس به میانجی نیاز نیست

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به گفت‌وگوی تلفنی وزیر خارجه مصر با آقای گروسی می‌توان گفت که مصر نقش میانجی‌گری بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایفا می‌کند، گفت: همانطور که در پاسخ به سوال های قبلی گفتم ما رابطه مستقیمی با آژانس داریم و نمایندگی ما در وین فعال است، بنابراین در روابط ایران و آژانس به میانجیگری به معنای متعارف آن نیازمند نیست.

بقائی ادامه داد: همانطور که پیش از این گفتم مصر و برخی از کشورها سعی می‌کنند به این روند کمک کنند و این گفت‌وگوی تلفنی نیز از این منظر انجام شده است.

به بهانه‌های مختلف اتباع ایرانی در آمریکا مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با اخبار منتشر شده مبنی بر بازگشت تعدادی از ایرانیان از آمریکا به داخل کشور بر اساس سیاست‌های مهاجرتی جدید دولت واشنگتن گفت: بر اساس ادعایی که طرف آمریکایی انجام داده است، این کار به دلایل قانونی و نقض قوانین مهاجرتی این کشور انجام می‌شود.



وی با بیان این که «در یک سال اخیر اقدامات نژادپرستانه دولت آمریکا علیه شهروندان کشورهای مختلف از جمله ایران تشدید شده است و به بهانه‌های مختلف اتباع ایرانی مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند، خاطرنشان کرد: این دومین گروهی است که به کشور بازگردانده می‌شوند.

این دیپلمات ارشد ایرانی خاطرنشان کرد: بعد از فشارهایی که آمریکا به این شهروندان ایرانی وارد کرده است آنها با مراجعه به دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن تمایل خود را برای بازگشت به کشور اعلام کرده‌اند.

وی افزود: هر ایرانی آزاد است که به کشور بازگردد و دفتر حافظ منافع ایران تمهیدات لازم را در این ارتباط فراهم کرده و آنها ظرف روزهای آتی به کشور باز می‌گردند.

بقائی با بیان این که «تعداد آنها ۵۰ الی ۵۵ نفر است»، خاطرنشان کرد: گزارش‌ها نشان می‌دهد که در یک سال اخیر بیش از ۵۰۰ هزار نفر از اتباع کشورهای مختلف تحت عناوین مختلفی به کشورهای خودشان و یا کشورهای دیگر توسط آمریکا بازگردانده شده‌اند. در ارتباط با فشار به اتباع ایرانی نیز انگیزه‌های سیاسی در این زمینه دخیل بوده و این فشارهای مهاجرتی مغایر با قوانین بین‌المللی است.

هرگونه ناامنی در مرزهای پیرامونی قطعاً برای امنیت ملی ما مضر خواهد بود

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین در پاسخ به سوالی با اشاره به روابط نزدیک تهران با دو کشور افغانستان و پاکستان، بر تلاش‌های جمهوری اسلامی برای کاهش تنش میان این دو همسایه تأکید کرد.

بقائی گفت: ما با هر دو کشور دارای قرابت فرهنگی، تاریخی و دینی هستیم و همچنین مرز مشترک داریم. هرگونه ناامنی در مرزهای پیرامونی قطعاً برای امنیت ملی ما مضر خواهد بود.

وی افزود: به همین دلیل از همان روزهای نخست، وزیر امور خارجه در تماس با مقام‌های ذی‌ربط پاکستانی و افغانی، آمادگی ایران را برای هرگونه کمک جهت کاهش تنش و حل‌وفصل اختلافات از طریق گفت‌وگو اعلام کرد. این مسیر، مسیری مستمر است و ما با هر دو طرف ارتباط داریم.

بقائی خاطرنشان کرد: در سفر اخیر آقای دکتر لاریجانی به پاکستان این موضوع مطرح شد و در گفت‌وگوهای تلفنی یا حضوری با مقام‌های افغان نیز بر آن تأکید کردیم. همچنین با شرکای منطقه‌ای خود در حال رایزنی هستیم تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و نگرانی مشترک کشورهای منطقه نسبت به تنش میان افغانستان و پاکستان، بتوانیم راه‌حلی برای کاهش این تنش پیدا کنیم.

منبع: ایسنا