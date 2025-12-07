به دعوت دانشگاه شهید بهشتی و به مناسبت روز دانشجو، دبیرکل کمیته ملی المپیک با دانشجویان دانشکده علوم ورزش و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

 این نشست صمیمانه به دعوت و میزبانی دانشکده تربیت بدنی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی و با حضور مهدی علی نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک، سید محمود رضا آقامیری رئیس دانشگاه شهید بهشتی، علیرضا فارسی رئیس دانشکده علوم ورزش و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی، جمعی از اساتید و دانشجویان در سالن همایش‌های دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

در این نشست که با اشتیاق دانشجویان همراه بود، علی نژاد در ارتباط با مدیریت ورزش و تجربیاتی که در این حوزه داشته‌اند، با دانشجویان صحبت کرد و در ادامه به سوالات آنها پاسخ داد. در ادامه این نشست صحبت‌هایی در ارتباط با انعقاد تفاهم‌نامه بین این دانشگاه و کمیته ملی المپیک به درخواست مسئولان و دانشجویان مطرح و مقرر شد که در روز‌های آینده این مورد پیگیری شود. 

در پایان این نشست به دعوت دانشکده هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی، علی نژاد ضمن حضور در این دانشکده یاد شهید دکتر طهرانچی را گرامی داشت و در دفتر یادبود شهدای دانشمند ماندگار دانشگاه شهید بهشتی یادداشتی به یادگار نوشت.

منبع: کمیته ملی المپیک

برچسب ها: کمیته ملی المپیک ، روز دانشجو
