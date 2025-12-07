باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مصطفی رجبی‌مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار مصرف و قیمت‌گذاری انرژی گفت: قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، الگوی مصرف را تعیین کرده و قانون برنامه هفتم مسیر را تأمین برق مازاد بر الگوی مصرف را مشخص نموده است؛ با ابلاغ آیین نامه بند ب ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت بستر لازم برای تأمین برق مازاد بر الگوی مصرف برق مشترکان در بازار رقابتی از طریق تابلوی برق آزاد یا سبز فراهم می‌شود.

رجبی‌مشهدی گفت: طبق برنامه هفتم توسعه و بند «ب» ماده ۴۳، با حضور خرده فروش‌ها زمینه تأمین برق مازاد بر الگوی مصرف برق مشترکان در بازار رقابتی از طریق تابلوی برق آزاد یا سبز فراهم می‌شود و این موضوع در حال تصویب نهایی در کار گروه اقتصادی دولت و هیأت وزیران است.

او افزود: تعرفه برق مشترکان زیر الگو که بر اساس قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق برابر ۵۰ درصد مقدار ECA است که در حال حاضر با اعمال برخی از تخفیف‌ها کمتر از این میزان اجرا می‌شود.

او با اشاره به ضرورت تأمین مصارف مازاد بر الگو مصرف برق برای بخش‌های مختلف افزود: اجرای صحیح تعیین الگو و شفافیت در مکانیزم بازار برق می‌تواند به کاهش مصرف در ساعات اوج، کاهش خاموشی، و تقویت سرمایه‌گذاری در صنعت برق منجر شود.

رجبی‌مشهدی در ادامه بر لزوم اجرای هم‌زمان سیاست‌های مدیریت مصرف، بازار رقابتی و اصلاح ساختار یارانه‌ها تأکید کرد.