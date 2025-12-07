باشگاه پرسپولیس به علی علیپور پیشنهاد تمدید قرارداد برای فصل آینده را ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی علیپور مهاجم گلزنی پرسپولیس، چندی پیش و پس از دیدار تیمش مقابل استقلال خوزستان، در میکسدزون ورزشگاه در جمع خبرنگاران حاضر شد و صحبت‌های تندی را علیه مدیران باشگاه مطرح و نسبت به عدم اصلاح قراردادش گلایه کرد. علیپور هرچند در صحبت‌های خود دلیل اصلی گلایه‌اش را مطرح نکرد، اما اعلام کرد قرارداد او و چند بازیکن دیگر درست نشده و در حق آنها اجحاف شده است.

پس از این صحبت‌ها، مدیران باشگاه پرسپولیس مذاکراتی با علی علیپور برای اصلاح و تمدید قرارداد انجام داده‌اند و پیشنهاد رسمی باشگاه نیز به این بازیکن ارائه شده است، اما تا این لحظه، مهاجم گلزن سرخ‌ها پاسخی به مدیران باشگاه نداده است. با این وجود باشگاه پرسپولیس در تلاش است تا نیم‌فصل مذاکره با علیپور را به نتیجه برساند و قرارداد این بازیکن یک یا دو سال دیگر تمدید شود.