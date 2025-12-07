دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: خصوصی‌سازی در حوزه آموزش و پرورش جایگاهی ندارد و مسیر اصلاح از مشارکت مردمی می‌گذرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در آئین روز دانشجو، با تأکید بر نقش گسترده و تاریخی جنبش دانشجویی گفت: فعالیت دانشجویان تنها به عرصه سیاست محدود نبوده و این جریان در توسعه علمی، پیشرفت‌های فناورانه و نیز دوران دفاع مقدس سهم جدی ایفا کرده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اهمیت دانشگاه فرهنگیان، ادامه داد: در سال‌های گذشته برخی جریان‌ها درصدد تضعیف این دانشگاه و جایگزینی آموزش‌های کوتاه‌مدت به جای تربیت معلم حرفه‌ای بودند؛ اما شورای عالی انقلاب فرهنگی در برابر این رویکرد ایستاد و در سه سال اخیر بیشترین مصوبات حمایتی را برای تقویت دانشگاه فرهنگیان به تصویب رسانده است.

خسروپناه همچنین پیشنهاد تشکیل «هیئت اندیشه‌ورز دانشجویی» در سطح ملی را مطرح کرد تا نظرات و دیدگاه‌های دانشجویان به صورت نظام‌مند به شورا منتقل شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: اجرای این سند سال‌ها به تعویق افتاده بود، اما اکنون برنامه اجرایی آن تدوین، تصویب و ابلاغ شده و وزارت آموزش‌وپرورش دولت چهاردهم آن را مبنای فعالیت‌های خود قرار داده است؛ با این حال وضعیت موجود همچنان با نقطه مطلوب فاصله دارد. 

خسروپناه گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تقویت دانشگاه فرهنگیان هشت مصوبه مهم همچون از جمله ایجاد مرکز جذب مستقل و بازنگری آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی داشته است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه عدالت آموزشی محور اصلی سند تحول است، اظهار کرد: نظریه مربوط به عدالت آموزشی با مشارکت استادان دانشگاه فرهنگیان تدوین شده و تحقق آن نیازمند نظریه‌ای روشن، اراده جدی و ایستادگی در برابر فشارها است.

خسرو پناه با تأکید بر نقش حاکمیت در آموزش‌وپرورش افزود: خصوصی‌سازی در این حوزه معنا ندارد و آنچه مورد توجه است مردمی‌سازی آموزش‌وپرورش از طریق افزایش مشارکت خانواده‌هاست. خسروپناه همچنین از تلاش‌های خیرین مدرسه‌ساز و اقدامات انجام‌شده برای حمایت از مناطق محروم قدردانی کرد.

در ادامه این مراسم گروهی از دانشجو معلمان دغدغه‌های خود را درباره شرایط معیشتی، آینده شغلی و مسیر حرفه‌ای مطرح کردند و خواستار توجه جدی مسئولان به موضوعات رفاهی و استخدامی شدند.

برچسب ها: شورای عالی انقلاب فرهنگی ، روز دانشجو
خبرهای مرتبط
رفع مشکل ردیف استخدامی ۸۰ هزار جدید الاستخدام آموزش و پرورش
کاهش تنوع مدارس برای بهبود کیفیت مدارس دولتی
دانشگاه فرهنگیان جزو برترین‌های کشور است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان؛ تهدیدی برای کیفیت تربیت معلم
آغاز ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد از امروز
هشدار فوری برای کاربران اندروید!
۱۶ آذر؛ فرصتی برای تامل در حفظ آرمان‌های اصیل دینی و ملی
تأثیر کارتون‌ها بر رشد مغز کودکان
چگونه آهسته غذا خوردن استرس را کاهش می‌دهد؟
دانشگاه فرهنگیان جزو برترین‌های کشور است
آیا شهاب‌سنگ‌ها حیات اولیه را به زمین آوردند؟
رویداد صدرا؛ پیوند دانشگاه و صنعت برای پرورش دانشجویان کارآفرین
انتقاد کارشناسان از تعدد آیین‌نامه، دستورالعمل و قوانین درباره مسئولیت اجتماعی در کشور
آخرین اخبار
آخرین وضعیت کمبود‌های دارویی در کشور
چگونه استرس فولیکول‌های مو را به یک هدف ایمنی تبدیل می‌کند؟
طرح بلندپروازانه OpenAI برای ورود هوش مصنوعی به فضا
طلب ۱۵۷ همتی شرکت‌های پخش از بازار دارویی ایران
چگونه آهسته غذا خوردن استرس را کاهش می‌دهد؟
ریلمی جدیدترین گوشی خود را معرفی کرد
دانشجویان برای حل مسائل کشور نسخه ارائه دهند
تأثیر کارتون‌ها بر رشد مغز کودکان
آیا شهاب‌سنگ‌ها حیات اولیه را به زمین آوردند؟
هشدار فوری برای کاربران اندروید!
خصوصی‌سازی در آموزش‌وپرورش معنا ندارد
علم و جوانی دانشجویان موجب پیشرفت کشور است
افزایش بودجه عمرانی دانشگاه فرهنگیان از ۱۵۰ میلیارد به ۲ هزار میلیارد تومان
۱۶ آذر؛ فرصتی برای تامل در حفظ آرمان‌های اصیل دینی و ملی
دانشگاه فرهنگیان جزو برترین‌های کشور است
رویداد صدرا؛ پیوند دانشگاه و صنعت برای پرورش دانشجویان کارآفرین
انتقاد کارشناسان از تعدد آیین‌نامه، دستورالعمل و قوانین درباره مسئولیت اجتماعی در کشور
آغاز ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد از امروز
افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان؛ تهدیدی برای کیفیت تربیت معلم
آزمون سردفتری ازدواج و طلاق ۲۰ آذر برگزار می‌شود
دانشجو باید نیازهای آینده کشور را رصد کند
عدم اتصال زنجیره تامین به سامانه «تی تک» سبب قاچاق دارو می‌شود + فیلم
کشف یک ساختار کیهانی غول‌پیکر كه می‌تواند اسرار شکل‌گیری راه شیری را آشکار کند
راه حل عالی برای مبارزه با خشکی پوست در زمستان
Oukitel WP ۶۰: یک گوشی مقاوم جدید با باتری بزرگ و دوربین‌های دید در شب