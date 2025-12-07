باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در آئین روز دانشجو، با تأکید بر نقش گسترده و تاریخی جنبش دانشجویی گفت: فعالیت دانشجویان تنها به عرصه سیاست محدود نبوده و این جریان در توسعه علمی، پیشرفتهای فناورانه و نیز دوران دفاع مقدس سهم جدی ایفا کرده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اهمیت دانشگاه فرهنگیان، ادامه داد: در سالهای گذشته برخی جریانها درصدد تضعیف این دانشگاه و جایگزینی آموزشهای کوتاهمدت به جای تربیت معلم حرفهای بودند؛ اما شورای عالی انقلاب فرهنگی در برابر این رویکرد ایستاد و در سه سال اخیر بیشترین مصوبات حمایتی را برای تقویت دانشگاه فرهنگیان به تصویب رسانده است.
خسروپناه همچنین پیشنهاد تشکیل «هیئت اندیشهورز دانشجویی» در سطح ملی را مطرح کرد تا نظرات و دیدگاههای دانشجویان به صورت نظاممند به شورا منتقل شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: اجرای این سند سالها به تعویق افتاده بود، اما اکنون برنامه اجرایی آن تدوین، تصویب و ابلاغ شده و وزارت آموزشوپرورش دولت چهاردهم آن را مبنای فعالیتهای خود قرار داده است؛ با این حال وضعیت موجود همچنان با نقطه مطلوب فاصله دارد.
خسروپناه گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تقویت دانشگاه فرهنگیان هشت مصوبه مهم همچون از جمله ایجاد مرکز جذب مستقل و بازنگری آییننامه ارتقای اعضای هیئت علمی داشته است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه عدالت آموزشی محور اصلی سند تحول است، اظهار کرد: نظریه مربوط به عدالت آموزشی با مشارکت استادان دانشگاه فرهنگیان تدوین شده و تحقق آن نیازمند نظریهای روشن، اراده جدی و ایستادگی در برابر فشارها است.
خسرو پناه با تأکید بر نقش حاکمیت در آموزشوپرورش افزود: خصوصیسازی در این حوزه معنا ندارد و آنچه مورد توجه است مردمیسازی آموزشوپرورش از طریق افزایش مشارکت خانوادههاست. خسروپناه همچنین از تلاشهای خیرین مدرسهساز و اقدامات انجامشده برای حمایت از مناطق محروم قدردانی کرد.
در ادامه این مراسم گروهی از دانشجو معلمان دغدغههای خود را درباره شرایط معیشتی، آینده شغلی و مسیر حرفهای مطرح کردند و خواستار توجه جدی مسئولان به موضوعات رفاهی و استخدامی شدند.