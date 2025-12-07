باشگاه خبرنگاران جوان - خبر اخراج رامین رضاییان از تمرین استقلال توسط ساپینتو در فضای مجازی منتشر شد و برخی رسانه‌ها مدعی شدند رامین رضاییان به دلیل بی توجهی به صحبت‌های ساپینتو و ناراحتی از نیمکت نشینی همچنین خوش بش نکردن با سرمربی این تیم از تمرین اخراج شده است.

مهدی واعظی و پژمان ماندگاری از بخش رسانه‌ای باشگاه استقلال در پیام‌هایی جداگانه در فضای مجازی این موضوع را حاشیه سازی برای استقلال خواندند و مدعی شدند هیچگونه درگیری لفظی و یا حاشیه‌ای وجود نداشته است و رامین هم مثل سایر بازیکنان در تمرینات تیم حضور دارد.