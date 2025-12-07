\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u067e\u0627\u0631\u06a9 \u0645\u0644\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0645\u0646\u0627\u0638\u0631 \u0686\u0634\u0645 \u0646\u0648\u0627\u0632 \u0648 \u0631\u0646\u06af\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062a\u0646\u0648\u0639 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0632\u06cc \u0628\u0647 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627\u06cc\u06cc\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u062c\u0644\u0648\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0637\u0628\u06cc\u0639\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062a\u0628\u062f\u06cc\u0644 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n