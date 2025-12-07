در پی اعلام هشدار نارنجی اداره کل هواشناسی استان کردستان در خصوص بارش های پیش‌رو و احتمال افزایش، آورد رودخانه‌ها و بالا آمدن سطح مخازن سدها در روزهای آتی، بدین‌وسیله از عموم هم‌استانی‌های عزیز درخواست می‌شود، نکات ایمنی را با جدیّت رعایت فرمایند.

باشگاه خبرنگاران جوان- آرش آریانژاد گفت: با توجه به فعّالیّت سامانه بارشی در استان برای روز‌های یکشنبه ۱۶ تا چهارشنبه ۱۹ آذر ماه سالجاری و احتمال شکل‌گیری سیلاب‌های مقطعی، کلیه همکاران فنّی و عملیاتی شرکت، در آماده‌باش کامل قرار دارند و اقدامات کنترلی و پایشی در تأسیسات آبی، سد‌ها و شبکه‌های مرتبط؛ با حدّاکثر دقّت در حال انجام است.

وی از شهروندان تقاضا کرد از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مسیر‌های سیلابی خودداری نموده و به اخطاریه‌ها و اطلاعیه‌های رسمی سازمان‌های متولی به‌ویژه هواشناسی، مدیریت بحران و شرکت آب منطقه‌ای کردستان توجه کامل داشته باشند و در صورت هرگونه مشاهده شرایط غیرعادی در رودخانه‌ها یا مخازن موضوع را به این شرکت گزارش دهند.

