مراسم بزرگداشت ۱۶ آذر روز دانشجو در دانشگاه ملی مهارت کردستان با سخنرانی فرماندار سنندج برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛پریسابهرامی- غریب سجادی در این مراسم با درود به دانشجویانی که عقلانیت را بر احساس غلبه میدهند، نقش تاریخی جنبش دانشجویی در ایران را یادآور شد و دانشگاه را «رکن اصلی جامعه مدنی» و محور توسعه سیاسی و فرهنگی کشور دانست.
فرماندار سنندج گفت: دانشجویان امروز، بیش از هر زمان دیگری نیاز دارند شرایط حساس کشور را درک کنند و در پی راهی برای برونرفت از مشکلات باشند.
سجادی با مرور پیشینه جنبش دانشجویی در ایران، برجسته بودن نقش دانشجویان رشتههای فنی را یادآور شد و گفت: برخلاف تصور عمومی، بسیاری از چهرههای اثرگذار جنبش دانشجویی از دانشکدههای فنی برخاستهاند. دانشگاه فنی تهران یکی از خاستگاههای مهم فعالیتهای دانشجویی در تاریخ معاصر بوده است.
او فلسفه روز دانشجو را فراتر از یک مناسبت تشریفاتی دانست و تاکید کرد: ۱۶ آذر فقط روز تبریک و جشن نیست؛ روز اندیشه، نقد و بازاندیشی در مسیر توسعه کشور است.
سجادی افزود آنچه در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته، توسعه سیاسی و فرهنگی است؛ حوزهای که به گفته او «بیشترین نیاز امروز دانشگاهها و جامعه» محسوب میشود.
فرماندار سنندج در بخش دیگری از سخنان خود با ذکر نمونهای تاریخی از «میرزا یوسف خان مستشارالدوله» و کتاب رساله یک کلمه، اهمیت آزادی، قانونمداری و توجه به بنیانهای مدنی توسعه را یادآور شد و گفت: اگر توسعه سیاسی و حقوقی نادیده گرفته شود، توسعه علمی و فناوری نیز پایدار نخواهد ماند.
سجادی با تأکید بر اینکه دانشگاه باید فضای آزاد برای گفتوگو، نقد و فعالیت تشکلها داشته باشد، اظهار کرد: دانشگاه بدون فضای آزاد اندیشه نمیتواند موتور محرک توسعه باشد. ما مسئولان باید از خروجی نقدهای دانشجویی برای اصلاح رفتار خود استفاده کنیم.
او با تاکید بر ضرورت «گفتوگو، آگاهیبخشی و تفکر» به عنوان سه نیاز اصلی امروز دانشگاهها تأکید کرد و افزود: ما باید یاد بگیریم مسائل را فقط از زاویه نگاه خودمان قضاوت نکنیم؛ بلکه از نگاه مخاطب، دانشجو، کارگر و جامعه نیز به امور بنگریم. این همان چیزی است که ماکس وبر به عنوان جامعهشناسی تفهمی به ما میآموزد.
سجادی در پایان ابراز امیدواری کرد که دانشگاه ملی مهارت کردستان با مدیریت جدید، فضای بازتر و پویاتری برای فعالیت دانشجویی ایجاد کند و گفت: اگر گفتوگو تقویت شود، گفتمان شکل میگیرد و از دل گفتمان، معجزه توسعه پدیدار خواهد شد. امیدوارم دانشجویان نه فقط در روز دانشجو، بلکه در همه دوران تحصیل به اهمیت فلسفه علم و دانشگاه توجه کنند.