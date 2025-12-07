باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - حذف موضوع «غیر هسته‌ای شدن کره شمالی» از اسناد اخیر امنیتی آمریکا و چین، نگرانی‌هایی را در سئول برانگیخته است. تحلیلگران هشدار می‌دهند که این تغییر ممکن است نشان‌دهنده این باور فزاینده در میان دو ابرقدرت باشد که زرادخانه هسته‌ای پیونگ‌یانگ اکنون یک واقعیت دائمی است.

کارشناسان می‌گویند این تحولات دیپلماسی کره جنوبی را در معرض آزمون قرار می‌دهد و سئول را مجبور می‌کند تا تلاش‌های خود را برای حفظ مشارکت واشنگتن و پکن در مسئله هسته‌ای کره شمالی افزایش دهد.

استراتژی جدید امنیت ملی (NSS) دولت آمریکا که پنجشنبه (به وقت محلی) منتشر شد، هیچ اشاره‌ای به کره شمالی یا تعهد دیرینه واشنگتن به غیرهسته‌ای شدن کره شمالی نکرده است.

این سند ۳۳ صفحه‌ای، اولویت‌های اصلی سیاست خارجی و دفاعی دولت ترامپ را تشریح می‌کند، از جمله جلوگیری از درگیری با چین بر سر تنگه تایوان از طریق تقویت قابلیت‌های نظامی و مشارکت بیشتر متحدان.

سکوت در مورد پیونگ‌یانگ در مقایسه با اسناد امنیتی منتشرشده تحت دولت قبلی جو بایدن و در طول دوره اول ریاست جمهوری ترامپ چشمگیر است. استراتژی امنیت ملی سال ۲۰۱۷ منتشرشده تحت دولت ترامپ، بیش از ده بار به کره شمالی اشاره کرده و برنامه تسلیحات هسته‌ای آن را یک تهدید عمده برای آمریکا توصیف کرده بود.

این تحولات در میانه بحث تجدیدشده درباره این موضوع رخ می‌دهد که آیا اشاره قبلی ترامپ به کره شمالی به عنوان یک «قدرت هسته‌ای» نشان‌دهنده پذیرش ضمنی پیونگ‌یانگ به عنوان یک دولت دارای تسلیحات هسته‌ای است یا خیر.

تحلیلگران می‌گویند حذف آن عبارت‌ها در اسناد می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در اولویت‌های راهبردی باشد.

«پارک وون-گون»، استاد مطالعات کره شمالی در دانشگاه زنانه اوها، گفت: «آخرین استراتژی امنیت ملی، "اول آمریکا" را در هسته خود قرار می‌دهد. تسلیحات هسته‌ای کره شمالی یک تهدید وجودی برای کره جنوبی است، اما یک تهدید مستقیم برای سرزمین اصلی آمریکا در نظر گرفته نمی‌شود.»

وی افزود که این تغییر، سئول را در موقعیت دشوارتری قرار می‌دهد. «این به معنای آن است که دولت ما باید حتی سخت‌تر کار کند تا مسئله هسته‌ای کره شمالی در رادار واشنگتن و پکن باقی بماند.»

«کیم هیون-جونگ»، معاون اول مشاور امنیت ملی، در یک جلسه توجیهی روز یکشنبه گفت: «در مقایسه با نسخه ۲۰۲۲، تغییرات قابل توجهی وجود دارد، زیرا استراتژی امنیتی آمریکا در بسیاری از حوزه‌ها تغییر کرده است. ما در حال انجام یک تحلیل عمیق از این تغییرات کلی راهبردی هستیم.»

کتاب سفید آخر چین در مورد کنترل تسلیحات، خلع سلاح و عدم اشاعه که در اواخر نوامبر منتشر شد، به طور مشابه از ذکر صریح غیرهسته‌ای شدن کره شمالی پرهیز کرده است.

در عوض، بیان می‌کند که «چین موضع بی‌طرفانه‌ای اتخاذ می‌کند و به رویکرد درست همیشه کار برای صلح، ثبات شبه‌جزیره و حل مسئله شبه‌جزیره کره از طریق ابزار‌های سیاسی پایبند است.»

این نشان‌دهنده فاصله گرفتن از مواضع پیشین پکن است.

در کتاب سفید کنترل تسلیحات و عدم اشاعه سال ۲۰۰۵، چین اعلام کرد که «از غیرهسته‌ای شدن شبه‌جزیره کره حمایت می‌کند.» یک کتاب سفید سال ۲۰۱۷ در مورد امنیت آسیا-اقیانوسیه، تعهد چین به غیرهسته‌ای شدن شبه‌جزیره کره را تأیید کرد.

«چو هان-بوم»، محقق ارشد مؤسسه کره برای اتحاد ملی، گفت: «چین به طور فزاینده‌ای از پرداخت مستقیم به تسلیحات هسته‌ای کره شمالی خودداری کرده و این موضع بیشتر تثبیت شده است.»

وی افزود: «با کم‌صداتر شدن آمریکا در مورد این مسئله، پکن دلیل کمتری برای صحبت در مورد آن دارد. در هر دو واشنگتن و پکن، این شناخت در حال رشد است که غیرهسته‌ای شدن کامل دیگر یک هدف واقع‌بینانه نیست.»

با این حال، چو هشدار داد که استراتژی امنیت ملی نباید به عنوان بازتاب مستقیم بلندپروازی‌های دیپلماتیک شخصی ترامپ تفسیر شود.

«استراتژی امنیت ملی، استراتژی ملی است، نه رویکرد شخصی رئیس‌جمهور. جدا از این سند، ترامپ همچنان می‌تواند در نظر داشته باشد که برای مذاکرات هسته‌ای تجدیدشده با (رهبر کره شمالی) کیم جونگ اون تماس بگیرد تا آنچه را که به عنوان کار ناتمام می‌بیند، حل کند.»

در همین حال، سند دفاعی آمریکا از متحدان منطقه‌ای می‌خواهد که سهم بیشتری در حفاظت از امنیت دریایی در هندو-آرام داشته باشند، اظهارنظری که برخی آن را نشانه‌ای از این می‌دانند که واشنگتن به فشار بر سئول برای افزایش هزینه‌های دفاعی خود ادامه خواهد داد.

سئول پیش از این تمایل خود را برای این کار نشان داده است. در یک بیانیه مشترک واقعیات کره جنوبی و آمریکا که در نوامبر منتشر شد، دولت متعهد شد هزینه‌های دفاعی را مطابق با الزامات قانونی داخلی به ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش دهد.

