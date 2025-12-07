باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی- یوسف حجت، رئیس دانشگاه تربیت مدرس، در آیین گرامیداشت روز دانشجو که صبح امروز در این دانشگاه برگزار شد، دوران دانشجویی را «بهترین مقطع زندگی هر فرد» دانست و با تأکید بر لزوم حفظ نشاط در میان دانشجویان گفت: «با وجود مشکلات فراوان، نباید لحظات شادی و لذتآفرین زندگی را از بین برد. دانشجویان باید از زندگی خود استفاده مثبت داشته باشند.»
وی با اشاره به تحول نقش دانشگاهها افزود: «دانشگاههای نسل اول صرفاً آموزشی بودند؛ دانشجو در محیط علمی درس میخواند و میرفت. اما امروز دانشگاهها مسئولیتمحور شدهاند و ایفای نقش اجتماعی بر عهده دانشجویان است. خوب نیست که دانشجو فقط سر کلاس بنشیند و ارتباطی با دانشگاه نداشته باشد. اگر میخواهیم در جامعه تأثیر بگذاریم، ابتدا باید در دانشگاه تأثیر بگذاریم.»
رئیس دانشگاه تربیت مدرس با تأکید بر اینکه فضای دانشگاه باید فعالتر و بانشاطتر از وضعیت فعلی باشد، اظهار کرد: «بارها از دانشجویان خواستهام مسابقات و برنامههای مختلف را با شور و هیجان برگزار کنند تا به ارتقای علمی و فرهنگی دانشگاه کمک شود.»
حجت با دعوت از دانشجویان برای طرح مسائل کلان و اجتماعی به جای مطالبات فردی، تصریح کرد: «علاقهمندم دانشجویان در اتاق من حاضر شوند و بهجای بیان درخواستهای شخصی، مطالبات اجتماعی را مطرح کنند. از دانشگاهی مانند تربیت مدرس انتظار میرود برای حل مسائل جامعه نسخه ارائه دهد. رئیسجمهور بارها از من پرسیده است که این دانشگاه برای رفع دغدغههای جامعه چه برنامهای دارد. از دانشجویان میخواهم روی این مسائل بیندیشند و راهکارهای علمی خود را ارائه دهند.»
وی تأکید کرد: «نگاه ما این است که دانشگاه را باید خود دانشجویان هدایت کنند. خوب نیست که تنها یک روز در سال به نام دانشجو باشد؛ همه سال باید متعلق به دانشجویان باشد. مطالبات باید اجتماعی باشد و دانشجویان نسخههای خود را برای حل مشکلات کشور ارائه دهند.»