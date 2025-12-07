یوسف حجت با بیان اینکه مطالبه‌گری نباید شخصی باشد، از دانشجویان خواست با ارائه راهکار‌های علمی به رفع دغدغه‌های کشور کمک کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی- یوسف حجت، رئیس دانشگاه تربیت مدرس، در آیین گرامیداشت روز دانشجو که صبح امروز در این دانشگاه برگزار شد، دوران دانشجویی را «بهترین مقطع زندگی هر فرد» دانست و با تأکید بر لزوم حفظ نشاط در میان دانشجویان گفت: «با وجود مشکلات فراوان، نباید لحظات شادی و لذت‌آفرین زندگی را از بین برد. دانشجویان باید از زندگی خود استفاده مثبت داشته باشند.»

وی با اشاره به تحول نقش دانشگاه‌ها افزود: «دانشگاه‌های نسل اول صرفاً آموزشی بودند؛ دانشجو در محیط علمی درس می‌خواند و می‌رفت. اما امروز دانشگاه‌ها مسئولیت‌محور شده‌اند و ایفای نقش اجتماعی بر عهده دانشجویان است. خوب نیست که دانشجو فقط سر کلاس بنشیند و ارتباطی با دانشگاه نداشته باشد. اگر می‌خواهیم در جامعه تأثیر بگذاریم، ابتدا باید در دانشگاه تأثیر بگذاریم.»

رئیس دانشگاه تربیت مدرس با تأکید بر اینکه فضای دانشگاه باید فعال‌تر و بانشاط‌تر از وضعیت فعلی باشد، اظهار کرد: «بار‌ها از دانشجویان خواسته‌ام مسابقات و برنامه‌های مختلف را با شور و هیجان برگزار کنند تا به ارتقای علمی و فرهنگی دانشگاه کمک شود.»

حجت با دعوت از دانشجویان برای طرح مسائل کلان و اجتماعی به جای مطالبات فردی، تصریح کرد: «علاقه‌مندم دانشجویان در اتاق من حاضر شوند و به‌جای بیان درخواست‌های شخصی، مطالبات اجتماعی را مطرح کنند. از دانشگاهی مانند تربیت مدرس انتظار می‌رود برای حل مسائل جامعه نسخه ارائه دهد. رئیس‌جمهور بار‌ها از من پرسیده است که این دانشگاه برای رفع دغدغه‌های جامعه چه برنامه‌ای دارد. از دانشجویان می‌خواهم روی این مسائل بیندیشند و راهکار‌های علمی خود را ارائه دهند.»

وی تأکید کرد: «نگاه ما این است که دانشگاه را باید خود دانشجویان هدایت کنند. خوب نیست که تنها یک روز در سال به نام دانشجو باشد؛ همه سال باید متعلق به دانشجویان باشد. مطالبات باید اجتماعی باشد و دانشجویان نسخه‌های خود را برای حل مشکلات کشور ارائه دهند.»

برچسب ها: روز دانشجو ، ۱۶ آذر ، مسائل اجتماعی
خبرهای مرتبط
دانشجو باید نیازهای آینده کشور را رصد کند
از هیجان تا آرامش؛ روایت کم سن‌ترین دانشجوی حج عمره از سفری خاص
همفکری علمی برای حل بحران آب و انرژی در همایش ملی دانشگاه سبز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان؛ تهدیدی برای کیفیت تربیت معلم
آغاز ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد از امروز
هشدار فوری برای کاربران اندروید!
۱۶ آذر؛ فرصتی برای تامل در حفظ آرمان‌های اصیل دینی و ملی
تأثیر کارتون‌ها بر رشد مغز کودکان
چگونه آهسته غذا خوردن استرس را کاهش می‌دهد؟
دانشگاه فرهنگیان جزو برترین‌های کشور است
آیا شهاب‌سنگ‌ها حیات اولیه را به زمین آوردند؟
رویداد صدرا؛ پیوند دانشگاه و صنعت برای پرورش دانشجویان کارآفرین
انتقاد کارشناسان از تعدد آیین‌نامه، دستورالعمل و قوانین درباره مسئولیت اجتماعی در کشور
آخرین اخبار
آخرین وضعیت کمبود‌های دارویی در کشور
چگونه استرس فولیکول‌های مو را به یک هدف ایمنی تبدیل می‌کند؟
طرح بلندپروازانه OpenAI برای ورود هوش مصنوعی به فضا
طلب ۱۵۷ همتی شرکت‌های پخش از بازار دارویی ایران
چگونه آهسته غذا خوردن استرس را کاهش می‌دهد؟
ریلمی جدیدترین گوشی خود را معرفی کرد
دانشجویان برای حل مسائل کشور نسخه ارائه دهند
تأثیر کارتون‌ها بر رشد مغز کودکان
آیا شهاب‌سنگ‌ها حیات اولیه را به زمین آوردند؟
هشدار فوری برای کاربران اندروید!
خصوصی‌سازی در آموزش‌وپرورش معنا ندارد
علم و جوانی دانشجویان موجب پیشرفت کشور است
افزایش بودجه عمرانی دانشگاه فرهنگیان از ۱۵۰ میلیارد به ۲ هزار میلیارد تومان
۱۶ آذر؛ فرصتی برای تامل در حفظ آرمان‌های اصیل دینی و ملی
دانشگاه فرهنگیان جزو برترین‌های کشور است
رویداد صدرا؛ پیوند دانشگاه و صنعت برای پرورش دانشجویان کارآفرین
انتقاد کارشناسان از تعدد آیین‌نامه، دستورالعمل و قوانین درباره مسئولیت اجتماعی در کشور
آغاز ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد از امروز
افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان؛ تهدیدی برای کیفیت تربیت معلم
آزمون سردفتری ازدواج و طلاق ۲۰ آذر برگزار می‌شود
دانشجو باید نیازهای آینده کشور را رصد کند
عدم اتصال زنجیره تامین به سامانه «تی تک» سبب قاچاق دارو می‌شود + فیلم
کشف یک ساختار کیهانی غول‌پیکر كه می‌تواند اسرار شکل‌گیری راه شیری را آشکار کند
راه حل عالی برای مبارزه با خشکی پوست در زمستان
Oukitel WP ۶۰: یک گوشی مقاوم جدید با باتری بزرگ و دوربین‌های دید در شب