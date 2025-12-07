نخستین جشنواره ملی انیمیشن کوتاه دانشجویی «پویان» با برگزاری آیین اختتامیه در دانشکدگان هنر‌های زیبای دانشگاه تهران به کار خود پایان داد.

در این رویداد هنری ۲۵ اثر از ۲۰۲ اثر ارسالی به دبیرخانه جشنواره در بخش مسابقه اصلی به رقابت پرداختند. داوری بخش مسابقه این جشنواره را امیرمحمد دهستانی، مهین جواهریان، محمد فدوی، حسین ملایمی، بابک نکوئی و فرخ یکدانه برعهده داشتند.

هوتن شکیبا، علی فروتن، بابک نکویی، علیرضا وارسته، مسعود تقی‌پور و فرخ یکدانه از برگزارکنندگان نشست‌های تخصصی این جشنواره بودند. همچنین در این جشنواره از استاد ابوالفضل رازانی و استاد علی اکبر صادقی به عنوان پیش کسوت انیمیشن تقدیر شد.

در این دوره، تندیس پویان و جایزه بهترین انیمیشن به فیلم «سفرناک» ساخته سمیرا حسینی، جایزه بهترین کارگردانی به محمدمهدی قاضی‌زاده برای فیلم «یک داستان سیاه و سفید»، جایزه بهترین انیمیت به فیلم «باگ» ساخته علی معصومی و جایزه بهترین فیلمنامه به نرگس فضلی برای نگارش اثر «راهی که آمده‌ایم» اهدا شد.

همچنین «ماروت» ساخته زهرا عظیمی دیپلم افتخار کارگردانی، «مرغ‌سانان» اثر سارا علیمرادی دیپلم افتخار انیمیت و «در واپسین سالیان عمر» نوشته مینا سادات آیت‌اللهی دیپلم افتخار فیلمنامه را دریافت کردند.

فیلم‌های «سفرناک» اثر سمیرا حسینی، «یک داستان سیاه و سفید» اثر محمدمهدی قاضی‌زاده و «مرد و پنجره» اثر فاطمه احمدی به ترتیب آثار برگزیده از نگاه تماشاگران این جشنواره بودند.

 

