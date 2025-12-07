باشگاه خبرنگاران جوان - اجرای هنری پرفورمنس «آخرین لالایی» به نویسندگی و کارگردانی حامد ترابی در سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان روی صحنه می‌رود.

این اجرا، که با مشارکت مؤسسه سوره امید و تهیه‌کنندگی متین محجوب تولید شده است، روایتی محیطی است که با محوریت یادبود کودکان شهید جنگ ۱۲ روزه شکل گرفته است. گروه سازنده تلاش کرده‌اند روایتی احساسی و تأثیرگذار از آسیب‌پذیرترین قربانیان جنگ ارائه دهند.

حامد ترابی، کارگردان و نویسنده اثر، با اشاره به از دست رفتن شمار زیادی از کودکان در این جنگ توضیح داد: «بعد از جنگ دوازده روزه تصمیم گرفتیم کاری خلق کنیم که یاد و خاطره کودکانی را زنده نگه دارد که بی‌گناه و مظلومانه جانشان را در این حملات ناجوانمردانه از دست دادند.»

او تأکید کرد: «پرفورمنس «آخرین لالایی»، نمایش مجموعه‌ای از ۱۰۰ عروسک‌ کاملاً دست‌ساز است؛ عروسک‌هایی که طی سال‌های گذشته از نقاط مختلف ایران و کشورهای گوناگون جهان گردآوری شده‌اند. هر عروسک دارای هویت، پیشینه و ریشه‌ی فرهنگی ویژه‌ای است و در این اثر به‌عنوان نماد یکی از کودکان شهید جنگ در فضایی نمادین قرار گرفته است. مخاطب از همان لحظه ورود، در میان این عروسک‌ها قدم می‌زند و به‌تدریج وارد فضای روایی و احساسی اجرا می‌شود؛ فضایی که گویی قصه‌های ناتمام کودکان جنگ از دل همین عروسک‌ها زمزمه می‌شود.»

ترابی درباره‌ی روند شکل‌گیری اجرا افزود: «با آغاز پرفورمنس و پخش صدای انفجار، تصاویر بر روی پرده‌ی سینمایی سالن از وقایع جنگ ۱۲ روزه و صحنه‌هایی مرتبط با کودکان قربانی جنگ پخش می‌شود و نقطه‌ی اوج آن جایی است که مادری وارد می‌شود و برای فرزند شهیدش آخرین لالایی را می‌خوانَد.»

به گفته‌ی ترابی، سازندگان اجرا تلاش کرده‌اند یاد کودکانی را که می‌توانستند مخاطبان جشنواره باشند و جنگ ما را از حضورشان محروم کرده است، زنده نگه دارند.

پرفورمنس «آخرین لالایی» در سه روز متوالی و در دو سانس ۱۵:۳۰ و ۱۷:۳۰ در سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان اجرا می‌شود.