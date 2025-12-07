شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد با توجه به شیوع ویروس آنفولانزا نسبت به مجازی شدن دانشگاه اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با کاهش دمای هوا در فصل پائیز گزارشهای زیادی از شیوع آنفولانزا در برخی از نقاط کشورمنتشر شده است. اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است آنفولانزا در برخی از اقصی نقاط کشور شایع شده و مشکلاتی را برای شهروندان به وجود آورده است.
این روزها دانشجویان شهرستان اردکان و میبد استان یزد به دلیل شیوع ویروس آنفولانزا حال و روز خوشی ندارند.
وی با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به مجازی شدن دانشگاه اقدام کنند.
متن پیام شهروندخبرنگار
سلام و عرض ادب ما در دانشگاه شهرستان اردکان استان یزد مشغول به تحصیل هستیم. مدتی است آنفولانزا در این دانشگاه شایع شده است، اما این دانشگاه نسبت به مجازی شدن دانشگاه اقدام نشده است. در کلاس هر دقیقه یکی سرفه میکند. ما مجبور شدیم چند نفر در کتابخانه بخوابیم که حداقل هوای تمیزتری داشته باشد یا از تراکم اتاقها در امان باشیم. در یک حلقه شیوع افتادیم. چرا حداقل برای یکی دوهفته کلاسها را آنلاین نمیکنند؟ برای ما سلامتی بسیار مهم است. لطفا پیگیری کنید.خواهشا در مورد این حجم از نارضایتیهای مردم میبد و اردکان و عدم تعطیلی دانشگاههای شهرهای میبد و اردکان گزارشی تهیه بفرمایید.
