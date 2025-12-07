کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ موفق شدند اعضای یک باند کلاهبرداری فروش خودرو‌های تصادفی را در قالب قرار صوری و طی دو عملیات دستگیر کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ کارآگاه علیعقیلی، فرمانده پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ درباره جزئیات این پرونده گفت: «در پی وصول شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر فروش خودرو‌های تصادفی به جای خودرو سالم، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.»

وی افزود: «در جریان تحقیقات تخصصی مشخص شد متهمان که به‌صورت باندی فعالیت می‌کردند، کارآگاهان با انجام اقدامات پلیسی طی قرار صوری  در تاریخ دوازدهم آذرماه، با هماهنگی قضایی طی دو عملیات در محدوده شمال و شمالغرب تهران، با انجام تیراندازی هدفمند و مطابق مقررات ۶ متهم را با هویت‌های معلوم را دستگیر کردند.»

سرهنگ عقیلی ادامه داد: «در این عملیات، دو دستگاه خودروی ال۹۰ و پژو ال‌ایکس نیز توقیف و به پایگاه منتقل شد.»

وی تصریح کرد: «به دلیل گستردگی فعالیت مجرمانه اینباند، تاکنون بیش از ۲۰ نفر شاکی شناسایی شده‌اند و تحقیقات برای شناسایی سایر افراد مرتبط همچنان ادامه دارد.»

سرهنگ کارآگاه علی عقیلی در توصیه به شهروندان گفت: «از هم‌وطنان گرامی تقاضا داریم هنگام خرید و فروش خودرو، فرایند معامله را صرفاً در مراکز معتبر، نمایشگاه‌های دارایپروانه کسب و یا مراکز تعویض پلاک رسمی انجام دهند. از اعتماد به افراد ناشناس، قرار‌های صوری، قیمت‌هایغیرمتعارف و پیشنهاد‌های عجولانه جداً خودداری کنید. حتماً قبل از هرگونه معامله، خودرو را توسط کارشناس رسمی و معتبر بررسی فنی و بدنه کنید و از صحت اصالت خودرو، وضعیتپلاک، سابقه تصادف و هرگونه دست‌کاری اطمینان کامل به‌دست آورید. در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را سریعاً به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهید.»

