باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - در جریان معاملات شاخص کل بورس با افزایش ۳ هزار و ۷۹۰ واحد در سطح ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار واحد ایستاد. فملی، فارس و فولاد سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، وبملت، خودرو و داترا سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۴۵۰ واحد در ارتفاع ۹۷۴ هزار و ۴۳ واحد قرار گرفت.
برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس
امروز گروه بانکها بیشترین ارزش معامله را با ارزش هزار و ۳۴۸ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین فلزات اساسی وشیمیایی درتبههای بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.
بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس
اهرم، وبملت و افران بیشترین ارزش معامله و نمادهای وبملت، وبملت ۲ و خودرو بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.