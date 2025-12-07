رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور از رانندگان خواست با کاهش سرعت، رعایت فاصله طولی و افزایش هوشیاری از بروز تصادفات در موج بارشی فردا جلوگیری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ احمد شیرانی، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، با توجه به ورود موج بارشی جدید به کشور و آغاز بارش‌های پاییزی، برای فردا ۱۷ آذرماه به‌ویژه در ساعات بامدادی در تمامی استان‌های نیمه‌غربی هشدار بارندگی صادر شده است؛ همچنین در برخی محور‌های کوهستانی، بارش برف نیز پیش‌بینی می‌شود.

سرهنگ شیرانی با تأکید بر اینکه شروع بارش‌ها همواره با افزایش لغزندگی سطح جاده‌ها همراه است، گفت: در نخستین بارش‌های پاییزی به علت وجود ذرات روغن و رسوبات باقی‌مانده روی سطح مسیر، میزان لغزندگی به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد و عدم رعایت احتیاط از سوی رانندگان می‌تواند احتمال تصادفات، واژگونی‌ها و خروج از مسیر را بالا ببرد.

وی افزود: در چنین شرایطی، کاهش سرعت پایین‌تر از حد مجاز اعلام‌شده در تابلوها، رعایت سرعت مطمئنه و افزایش هوشیاری رانندگان از مهم‌ترین الزامات تردد ایمن است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور یادآور شد که در شروع بارش‌های سال گذشته نیز شاهد وقوع تصادفات زنجیره‌ای سنگین در بخش خودرو‌های شخصی و ناوگان حمل‌ونقل عمومی بوده‌ایم که علت اصلی آن، بی‌توجهی رانندگان به ضرورت کاهش سرعت در بارندگی و رعایت فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی بوده است.

سرهنگ شیرانی با اشاره به اینکه اصرار برخی رانندگان به رسیدن در زمان مقرر، بدون توجه به شرایط نامناسب جوی، یکی از عوامل زمینه‌ساز حوادث است، اعلام کرد: رانندگان باید برای سفر در شرایط بارندگی زمان بیشتری در نظر بگیرند و با آگاهی از افزایش لغزندگی سطح مسیر، فاصله طولی ایمن را رعایت کنند و با سرعت مطمئنه که الزاماً پایین‌تر از سرعت‌های مصوب جاده‌ای است تردد داشته باشند.

وی در پایان تأکید کرد: با توجه به شرایط پیش‌رو، رعایت احتیاط بیشتر، کاهش سرعت و افزایش فاصله طولی با خودرو جلویی، سه اصل حیاتی برای جلوگیری از بروز حوادث در روز‌های بارانی پیش رو است.