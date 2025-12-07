باشگاه خبرنگاران جوان- حجتالاسلام سید محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورا، طی ارائه گزارشی جدول مقایسهای عملکرد ادوار مختلف شورا، به تشریح دقیق وضعیت خرید اتوبوس در دورههای گذشته و دوره کنونی پرداخت و گفت: «بررسی من بر اساس آمار ۲۰ سال گذشته نشان میدهد هیچ دورهای چنین حجم خرید اتوبوس در بخش حمل و نقل نداشته ایم.
وی با اشاره به عملکرد دوره ششم مدیریت شهری افزود: «از ابتدای دوره تا ۳۰ شهریور، در مجموع تعداد 1819 دستگاه اتوبوس وارد ناوگان حمل و نقل شده است که 271 دستگاه آن توسط دولت به شهرداری داده شده است.
رئیس کمیته عمران شورا تصریح کرد مقایسه عملکرد بین دورهها باید دقیق و منصفانه باشد: «در دوره قبل، از سال 1396 تا 1400، مجموع خرید شهرداری ۳۳۶ دستگاه اتوبوس بوده که قابل مقایسه با این دوره نیست این دوره منتسب به دوره اصلاح طلبان است هر چند ما قصد تخریب هیچ دورهای را نداریم، اما مقایسه واقعیات لازم است و دوره ای بسیار ضعیف در حمل و نقل بوده است »
آقامیری با اشاره به اعداد دورههای گذشته گفت: «در فاصله سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶، یعنی در مدت ۱۲ سال، شهرداری تهران در مجموع ۱٬۵۴۰ دستگاه اتوبوس خریداری کرده است. در همین دوره، دولت وقت آقای احمدی نژاد نیز ۳٬۹۶۸ دستگاه اتوبوس به شهر تهران هدیه داده بود.»
او تأکید کرد: «مقایسه باید با اعداد واقعی انجام شود. اکنون در همین مدت محدود، دوره ششم شورا بیشترین تعداد اتوبوس را وارد ناوگان کرده و عملکرد آن نسبت به دورههای گذشته قابلتوجه است.»
آقامیری در پایان با نمایش نموداری، آماری واقعی خریدهای توبوس در فاصله سالهای مربوط به ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ گفت: « این ارقام بهروشنی نشان میدهد که از نیمه دوم ۱۴۰۰ تا نیمه اول ۱۴۰۴، رکورد خرید اتوبوس در تهران متعلق به همین دوره ششم مدیریت شهری است.»
آقامیری در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد: «عملکرد دوره ششم شورا در نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، چه از نظر تعداد و چه سرعت اجرا، کمسابقه است. امیدواریم با ادامه حمایتها و تکمیل خریدها، بتوانیم سهم حملونقل عمومی را به جایگاه واقعی خود برسانیم و در کاهش آلودگی هوا نقش مؤثرتری ایفا کنیم.»
وی در پایان با قدردانی از تلاشهای نیروهای خدماتی و رانندگان اتوبوس گفت: «این تلاشها در روزهای آلوده، ارزشمند و قابل تقدیر است و باید با تقویت زیرساختها، کیفیت خدمات شهری را به سطح قابل قبولتری برسانیم.