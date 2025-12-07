مشاور اتاق بازرگانی تهران بسیاری از شرکت‌های در کشور به شکل قارچ گونه در حال رشد کردن هستند و بسیاری از آنها تنها یک فروند هواپیما دارند که این نشان از عدم تبعیت از استاندارد‌های جهانی است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- بهروز عشقی، مشاور اتاق بازرگانی استان تهران در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت  صنعت حمل ونقل هوایی کشور اظهار داشت: با استناد به آمارهای مقایسه‌ای بین شرکت‌های هواپیمایی داخلی و بین‌المللی، وضعیت ساختاری ناوگان ملی کشور را زیر سؤال برد و اعلام کرد که این وضعیت محصول رانت و عدم تبعیت از قواعد جهانی است.

عشقی با اشاره به وضعیت کنونی صنعت هوانوردی کشور اظهار داشت: ما در ایران شاهدیم که حدود ۳۲ فروند هواپیمای فعال برخی از ناوگان هوایی کشور دارند این در حالیست که حدود ۱۸ هزار نفر، همچنان با چالش‌های جدی دست و پنجه نرم می‌کند. در مقابل، شرکت هواپیمایی امارات با بیش از ۲۶۰ فروند هواپیما که پروازهای گسترده‌ای انجام می‌دهد، تنها حدود ۷,۰۰۰ پرسنل دارد.

وی تصریح کرد: مگر می‌شود شرکتی با یک هواپیما یا تعداد اندک هواپیما، این حجم از نیروی انسانی را سرپا نگه دارد؟ این نشان‌دهنده یک ساختار مدیریتی ناکارآمد است که به جای سودآوری و بهره‌وری، بر اساس رانت و حمایت‌های غیرمبتنی بر کارایی اداره می‌شود.

مشاور اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: عدم تبعیت از قواعد جهانی و استانداردسازی‌های بهره‌وری، معجزه نمی‌کند. این شرکت‌ها با سودهای کلان (مانند سود ۲۶ میلیارد دلاری امارات در سال گذشته) به دلیل بهره‌وری بالا و ساختار چابک اداره می‌شوند. این معضل در صنعت هوایی ایران، ریشه در مدیریت سنتی و عدم اصلاح ساختاری دارد که متأسفانه همچنان پابرجا است.

او یادآور شد: در حال حاضر بسیاری از شرکت های هواپیمایی که تازه تاسیس شده اند تنها یک فروند هواپیما دارند که مجوز فعالیت گرفته اند وما در حال حاضر شاهد رشد قارچ گونه بسیاری از شرکت های هواپیمایی تازه تاسیس با اسم های مختلف هستیم که تاثیر چندانی هم در حوزه هوایی کشور ندارند.

حمل‌ونقل ، ناوگان هوایی
