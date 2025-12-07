یک ریال از ۲۰ همت کمک دولت به قطعه سازان پرداخت نشده است+ فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- محمد رضا نجفی منش رئیس انجمن قطعه سازان در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه فعالان صنعت قطعهسازی خودرو از تأخیر طولانیمدت در پرداخت تسهیلات مصوب ۲۰ هزار میلیارد تومانی اعلام شده به خودروسازان گلایه دارند گفت: این تأخیر، بخش بزرگی از واحدهای تولیدی را با توقف و تعدیل نیرو مواجه کرده است.
وی ادامه داد: درخواست اولیه برای تخصیص این تسهیلات در مرداد ماه به وزیر صمت ارسال شده بود. پس از پیگیریهای مکرر، وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۱۵ شهریور ماه نامهای به بانک مرکزی ارسال کرد.
او افزود: پروسه تصویب این تسهیلات در شورای عالی بانک مرکزی بیش از دو ماه به طول انجامید. در نهایت، بانک مرکزی به جای الزام، به بانکها توصیه کرد که تا سقف مشخصی وام به خودروسازان پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه بزرگترین نگرانی امروز قطعهسازان، زمان پرداخت این تسهیلات است. این فعال صنعت با اشاره به وضعیت کنونی، اظهار داشت: «تا به امروز که نزدیک به یک ماه از مصوبه بانک مرکزی میگذرد، حتی یک ریال از این وام به هیچ قطعهسازی نرسیده است. در مرداد ماه که ما تقاضا را مطرح کردیم، تمام مطالبات عقبافتاده قابل تسویه بود، اما اکنون اگر این مبلغ امروز هم پرداخت شود، نیمی از معوقات همچنان باقی خواهد ماند و این تأخیر موجب شده است تا مطالبات معوق با رشدی حدود ۴۰ درصدی مواجه شوند.»
وی توضیح داد: «مطالبات معوق یعنی بدهیهایی که سررسید ۱۲۰ روز آنها گذشته است. علاوه بر این، متأسفانه شاهد برگشت خوردن چکهایی هستیم که صادر شده بود و این امر مستقیماً از حساب قطعهسازان کسر شده است. این در حالی است که قطعهسازان به ناحق، کارشان قفل شده است؛ زیرا سیستم بانکی برگشت خوردن چکها را شناسایی میکند.»
او یادآور شد: بسیاری از واحدهای قطعهسازی به دلیل این بحران نقدینگی، دچار چالش جدی شدهاند. این منبع اضافه کرد: «ما برآوردی فقط در استان تهران داشتیم که ۸۰ درصد از قطعهسازان اعلام کردند یا در حال تغییر خط تولید هستند یا تعدیل نیرو انجام دادهاند. این یک فاجعه برای کشوری است که میخواهد در صنعت خودکفایی کند.»
وی با تأکید بر لزوم اقدام فوری، خواستار تسهیل فرآیندهای اداری شد: «ما صدای خود را به گوش مسئولین میرسانیم؛ این مبلغی که قرار است پرداخت شود، کمک نیست، بلکه وامی است که باید بازپرداخت شود. خواهشمندیم این فرآیند اداری را بیش از این درگیر نکنند و پرداختها را هرچه سریعتر نهایی سازند تا از بروز مشکلات جدیتر در زنجیره تأمین جلوگیری شود.»