باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - ابراهیم هاشمی رئیس انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل انسانی در نشست خبری انجمن شرکت های پخش دارو و مکمل های انسانی گفت: در حال حاضر مطالبات ما از دانشگاه‌های علوم پزشکی حدود ۴۷ همت است و شرکت‌های پخش در حدود ۱۱۰ همت از داروخانه‌ها طلب دارند. در مجموع ۱۵۷ همت مطالبات ما از بخش های مختلف است.

به گفته وی، زنجیره تامین باید در کنار هم قرار بگیرد و محوریت در نظام سلامت این است که دارو به دست مردم و بیماران برسد. از ۴۷ همت طلب بخش دارو یک ریال هم به شرکت‌های پخش داده نشده است. از ۴۳ همتی که قرار بود سازمان تامین احتماعی به وزارت بهداشت بدهد مبلغ کمی داده شده که صرف پرسنلی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شده و ریالی به شرکت‌های پخش داده نشده است.

وی تصریح کرد: یکی از چالش‌ها مسائل ارزی است و در اواخر سال گذشته یک عدد ۱۲ همتی به شرکت های پخش اختصاص یافت که همین امر سبب شد تا در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از نظر دارو دچار مشکل نشویم.

وی تاکید کرد: بررسی ها نشان می دهد که تامین نقدینگی برای سال آینده یکی از مسائل مدنظر خواهد بود.

وی عنوان کرد: این مطالبات تا پایان آبان ۱۴۰۳ مبلغی بین حدود ۱۵۷ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و عدم واریز آن می‌تواند زنجیره تأمین داروی کشور را با اختلال جدی مواجه کند.

هاشمی ادامه داد: این وضعیت، هم تولید داخلی و هم واردات دارو را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ممکن است تا پایان سال ۱۴۰۴ منجر به مشکل در تأمین داروهای اساسی شود.

وی تأکید کرد: برای عبور از این چالش‌ها، برنامه‌ریزی دقیق و سختی برای سال آینده لازم است.

وی، محور اصلی فعالیت را دسترسی بی‌دغدغه مردم به دارو دانست و بیان کرد: برای تحقق این هدف، نیازمند یک چرخه مالی سالم و ساختار منظم هستیم.

به گفته وی، حمایت بانکی و تأمین نقدینگی به موقع از طریق تسهیلات، ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما هم‌اکنون شرایط نقدینگی بسیار دشوارتر از گذشته شده است.

هاشمی افزود: مطالبات شرکت‌های پخش از دانشگاه‌های علوم پزشکی، در برخی موارد به بیش از ۷.۵ هزار میلیارد تومان (معادل حقوق حدود ۸ ماه) رسیده که پرداخت آن گاهی بیش از یک سال به طول می‌انجامد.

هاشمی مطالبات شرکت های پخش از دانشگاه های علوم پزشکی کشور از ۱۷/۸ به ۳۱/۵ همت رسیده است. یکی از ریشه‌های اصلی مشکل را در ناهماهنگی ساختاری است.

در ادامه مراسم، شهرام کلانتری رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: بر اساس مصوبه سران سه قوه مبنی بر پراخت ۷۰ همت به صورت اوراق به سازمتن تامین اجتماعی داده شده و بخشی از این پول نقد شده اما این بودجه در بخش های دیگر هزینه شده است.

به گفته وی، بررسی ها نشان می‌دهد مطالبات شرکت های پخش توسط داروخانه تا تیر امسال پرداخت شده است که ۷۰ درصد دارو در بخش های خصوصی توزیع می شود.

در ادامه مراسم، اکبر عبداللهی اصل مدیرکل امور دارو و سازمان غذا و دارو گفت: پس از اجرای مکانیسم ماشه، انتقال ارز دارو عملا متوقف شده است؛ موجودی کارخانه‌های داروسازی به زیر یک ماه، شرکت‌های پخش دارو به زیر دو ماه و داروخانه‌ها به زیر سه ماه رسیده است.

به گفته وی، در کشورمان ۱۲۰ قلم از ۳ هزار دارو جزو داروهای حیاتی در بحران محسوب می‌شود. اکنون حدود ۸۰۰ قلم دارو در صورت عدم اختصاص ارز در آینده احتمالا دچار کمبود دارویی خواهند شد.