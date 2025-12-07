باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وانگ ژومنگ، سخنگوی نیروی دریایی چین گفت: چین از ژاپن میخواهد که کمپین افتراآمیز خود علیه اقدامات ارتش آزادیبخش خلق چین (PLA) را متوقف کند.
سخنگو در مورد ادعاهای توکیو مبنی بر هدف قرار دادن جنگندههای ژاپنی توسط نیروهای چینی با رادار گفت: "گروه ناو هواپیمابر لیائونینگ نیروی دریایی ارتش آزادیبخش خلق چین پیش از این رزمایشهای برنامهریزی شدهای را در شرق تنگه میاکو با استفاده از جنگندههای مستقر در عرشه انجام داده بود و منطقه مانورها از قبل اعلام شده بود. در طول رزمایشها، جنگندههای نیروهای دفاع از خود ژاپن بارها به حریم هوایی منطقه مشخص شده نزدیک شدند که این امر به طور جدی بر روند رزمایشهای معمول طرف چینی تأثیر گذاشت و تهدیدی برای ایمنی پرواز ایجاد کرد. "
خبرگزاری شینهوا به نقل از وانگ ژومنگ نوشت: "چین از ژاپن میخواهد که فوراً کمپین افتراآمیز خود را متوقف کند. "
پیش از این، شینجیرو کویزومی، وزیر دفاع ژاپن گفته بود که جنگندههای J-۱۵ چینی که از ناو هواپیمابر لیائونینگ برخاسته بودند، دو بار رادارهای خود را روی جنگندههای F-۱۵ ژاپنی در جنوب شرقی اوکیناوا قفل کردند.
این حوادث در بحبوحه وخامت شدید روابط، پس از اظهارات سانای تاکایچی، نخست وزیر ژاپن در جریان یک بحث پارلمانی مبنی بر اینکه بحران نظامی بالقوه در تایوان میتواند "تهدیدی وجودی" ایجاد کند و ژاپن را مجبور به اعمال "حق دفاع جمعی از خود" کند، رخ داد. این امر نارضایتی شدیدی را در پکن برانگیخت و پکن به طور جدی به توکیو اعتراض کرد. وزارت امور خارجه چین به شهروندان خود در مورد سفر به ژاپن هشدار داد.
تایوان از سال ۱۹۴۹، زمانی که بقایای نیروهای کومین تانگ به رهبری چیانگ کای شک (۱۸۸۷-۱۹۷۵) پس از شکست در جنگ داخلی چین به آنجا گریختند، توسط دولت خود اداره میشود. از آن زمان، تایوان پرچم و برخی دیگر از نمادهای جمهوری سابق چین را که قبل از به قدرت رسیدن کمونیستها در سرزمین اصلی وجود داشت، حفظ کرده است. پکن تایوان را استانی از جمهوری خلق چین میداند.
منبع: تاس