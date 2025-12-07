باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدرضا موالیزاده در همایش ملی «سفیران بهسازی انرژی» اظهار کرد: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و مدیریت مصرف، دو راهکار اصلی برای کاهش خاموشیها و عبور از مشکلات انرژی در استان است. در این دوره، استفاده از توانمندیهای بانوان افزایش یافته و این موضوع نه کار فوقالعاده، بلکه نتیجه قابلیتهای ارزشمند زنان استان است که باید بیش از گذشته شناخته و به کار گرفته شود.
وی با اشاره به رشد قابل توجه بانوان خوزستان در عرصههای علمی، تحصیلی، کاری و مدیریتی افزود: وظیفهشناسی، مسئولیتپذیری، دقت و انضباط از ویژگیهای برجسته بانوان در حوزه مدیریت است و لازم است از این ظرفیت در بخشهای مختلف بهرهبرداری بیشتری صورت گیرد.
استاندار خوزستان توسعه پنلهای خورشیدی را اصلیترین مسیر جبران کمبود تولید برق دانست و گفت: با توافق انجامشده با اداره کل منابع طبیعی، مقرر شد در ۷۰ نقطه از استان، نیروگاههای خورشیدی سه مگاواتی احداث شود که مجموعاً ۲۱۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق استان اضافه خواهد کرد. اجرای این طرح نیازمند تأمین حدود ۱.۵ هکتار زمین برای هر مگاوات و رعایت اصول فنی از جمله زاویه صحیح تابش خورشید است.
موالیزاده مدیریت مصرف انرژی را موضوعی جدی در جامعه دانست و به آمار خاموشیهای سال گذشته اشاره و عنوان کرد: سهمیه خاموشی خانگی استان ۱۱۰۰ مگاوات بود که ۵۰۰ مگاوات آن به مصارف خانگی مربوط میشد. با پیگیریها، این رقم در مقطعی به نصف کاهش یافت، اما به دلیل مشکلات فنی شبکه دوباره به شرایط قبل بازگشت.
وی با بیان اینکه هدف ایجاد شرایط دشوار برای مردم در گرمای شدید خوزستان نیست، تصریح کرد: خانوادهها میتوانند با اقداماتی ساده مانند تنظیم دمای کولرها روی ۲۳ تا ۲۵ درجه، نقش مهمی در صرفهجویی ایفا کنند.
استاندار خوزستان کاهش تولید نیروگاههای آبی بر اثر خشکسالی را یادآور شد و گفت: حرکت به سمت انرژیهای نو، ضرورتی اجتنابناپذیر است. برنامهریزی برای ورود نسل نوجوان و جوان به این عرصه اهمیت بالایی دارد و باید با همکاری آموزش و پرورش، فرهنگسازی از پایه انجام شود. اقدام رئیسجمهور در خاموش کردن چراغهای اضافی طی بازدید از استان، نمونهای عینی از این فرهنگ است.
موالیزاده تأکید کرد: اصلاح معماری ساختمانها برای استفاده بیشتر از نور طبیعی و بهرهگیری از لامپهای کممصرف میتواند تأثیر بسزایی در کاهش مصرف داشته باشد، مسیر اصلی افزایش تولید از طریق توسعه و نوسازی نیروگاهها و در کنار آن ارتقای مدیریت مصرف در جامعه است.
منبع صدا و سیما