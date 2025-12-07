به گفته استاندار گیلان، به دلایل مختلف حدود ۴۰ درصد آب تولیدی در شبکه شهری رشت به مقصد نمی‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، استاندار گیلان امروز (یکشنبه ۱۶ آذر ماه) در هفدهمین جشنواره فراگیری نخستین واژه «آب» در تالار مرکزی رشت با بیان اینکه کیفیت آب ورودی به شبکه باید سالم، پایدار و عاری از شوری باشد، گفت: در برخی مقاطع سال و به ویژه هنگام تغییر ترکیب آب رودخانه‌ها با منابع ورودی دیگر، نگرانی‌هایی درخصوص افت کیفیت آب ایجاد می‌شود که باید با دقت و مدیریت علمی کنترل شود.

 او با اشاره به نقش کلیدی گیلان در تأمین غذای کشور افزود: از هر ۴ کیلوگرم برنج مصرفی در کشور، یک کیلوگرم در گیلان تولید می‌شود؛ یعنی حدود ۳۰ درصد تولید ملی. این حجم تولید کاملا وابسته به ورود حداقل ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب است و در صورت تأمین نشدن این میزان، هم کیفیت و هم مقدار محصول تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

 استاندار گیلان راهکار‌های جبران کمبود آب را تشریح و تصریح کرد: هم اکنون ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب تصفیه شده در استان ظرفیت بهره‌برداری دارد و بخش مهمی از صنایع کشور از همین نوع آب استفاده می‌کنند؛ ما می‌توانیم با طراحی صحیح خطوط انتقال، نیاز بخش صنعت را بدون فشار بر منابع آب شرب و کشاورزی تأمین کنیم.

هفدهمین جشنواره فراگیری نخستین واژه «آب» در تالار مرکزی رشت

 حق‌شناس همچنین با اشاره به تلفات قابل توجه آب در شبکه شهری رشت بیان کرد: حدود ۴۰ درصد آب تولیدی به دلایل مختلف به مقصد نمی‌رسد؛ کاهش این رقم یکی از اقدامات اساسی و نجات‌بخش در مدیریت آب استان است.

 او با استقبال از طرح‌های ابتکاری دانش‌آموزان گیلانی در استفاده بهینه از آب‌های برگشتی گفت: ایده‌هایی که آب مصرفی را به مخازن بازگردانده و برای شست‌وشوی معابر یا سرویس‌های بهداشتی از آب تصفیه شده استفاده می‌کنند، طرح‌هایی ارزشمند و قابل توسعه هستند که باید مورد حمایت و اجرا قرار گیرند.

جشنواره فراگیری نخستین واژه «آب»

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان

برچسب ها: کیفیت آب ، کمبود آب
خبرهای مرتبط
اقدامات برای افزایش ظرفیت و ارتقاء کیفیت آب شرب در گیلان
اجرای عملیات ساخت ۲۵ مخزن ذخیره آب آشامیدنی در گیلان
گل آلود شدن آب آشامیدنی مسکن مهر رشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نجات گربه وحشی از تله مرگ در خمام + فیلم
آخرین اخبار
نجات گربه وحشی از تله مرگ در خمام + فیلم
استقامت ملت ایران ریشه در فرهنگ عاشورایی دارد
توانمندیهای گیلان در تجارت/ از سرمایه گذاران حمایت می شود
افزایش بیماری حاد تنفسی در گیلان / ۱۸۲ نفر بستری شدند
کشف بیش از ۲۲ تن چوب قاچاق در تالش
کشف بیش از۲۶ تن آرد قاچاق در آستانه اشرفیه