وزیر کشور بنین می‌گوید تلاش برای کودتا خنثی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - آلسان سیدو، وزیر کشور بنین در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای مسلح بنین یک کودتای نافرجام را خنثی کرده‌اند.

آلسان سیدو گفت: "گروه کوچکی از سربازان با هدف بی‌ثبات کردن کشور و نهاد‌های آن شورشی را آغاز کردند. "

وی افزود: "در مواجهه با این وضعیت، نیرو‌های مسلح بنین و رهبری آنها کنترل اوضاع را حفظ کرده و این تلاش را خنثی کردند. "

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از منابع نزدیک به پاتریس تالون، رئیس جمهور بنین گزارش داد که دولت قانونی تشکیل شده در این کشور، پس از اعلام کودتا توسط گروهی از نظامیان در صبح امروز در حال بازپس گیری اوضاع در کشور است.

این خبرگزاری به نقل از یک منبع گفت: "این گروه کوچکی از شورشیان هستند که به تلویزیون دسترسی داشتند." این منبع خاطرنشان کرد: "ارتش منظم در حال بازپس گیری اوضاع است."

به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورشیان صبح به کاخ ریاست جمهوری در پورتو-نووو، پایتخت حمله کردند اما تالون در امان است.

رویداد‌های امروز تقریباً یک سال پس از آن رخ می‌دهد که دو نفر از همکاران تالون پس از دستگیری در سال ۲۰۲۴ به ظن توطئه برای کودتا به ۲۰ سال زندان محکوم شدند.

اولیویه بوکو، تاجر و دوست قدیمی رئیس جمهور و اسوالد هومکی، وزیر ورزش سابق توسط دادگاه به جرم «توطئه علیه امنیت کشور» و «فساد یک مقام دولتی» به دلیل جرایم مالی و تروریسم در کوتونو مجرم شناخته شدند.

این افراد پس از دستگیری در سپتامبر ۲۰۲۴، پس از متهم شدن به رشوه دادن به فرمانده مسئول امنیت رئیس جمهور برای انجام کودتا در ژانویه محکوم شدند.

به گفته الون ماریو متونو، دادستان ویژه دادگاه بنین برای جرایم مالی و تروریسم، هومکی در حالی که گفته می‌شود شش کیسه پول را به رئیس گارد ریاست جمهوری تحویل می‌داد، دستگیر شد.

بوکو، که اغلب به عنوان «دست راست تالون» دیده می‌شود، به عنوان مغز متفکر پشت کودتا متهم شد و به طور جداگانه دستگیر شد. چندین سیاستمدار از جمله هومکی، از نامزدی احتمالی بوکو در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ابراز حمایت کرده بودند.

منبع: الجزیره

