باشگاه خبرنگاران جوان - با اعلام نهایی آثار راه یافته به نوزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت ۷ فیلم مستند تولید شده در این مرکز در بخش‌های متعدد این جشنواره به نمایش درخواهند آمد.

نکته قابل تأمل در خصوص تولیدات راه یافته مرکز مستند سوره به جشنواره سینماحقیقت نوزدهم تنوع موضوعی این آثار است؛ از دفاع مقدس ۱۲ روزه تا فوتسال بانوان ایرانی و از پرتره صوتی نخست وزیر رژیم ستم شاهی تا بحران هویت اجتماعی از جمله مضامینی است که در تولیدات مرکز مستند سوره به چشم می‌خورد.

«آبراه کوچکی در میان هور» به کارگردانی مرتضی پایه شناس و تهیه کنندگی یاسر فریادرس روایتی است درباره آن‌هایی که در بن بست، امیدوارانه به جستجوی کشف راه‌های تازه هستند. درباره آدم‌های معمولی که در شرایط سخت، بهترین تصمیم را می‌گیرند. داستان پیدا کردن راه در دل بن بست، آنجا که آب ایستاده و آدمی هنوز در حرکت است.

«آگیرا» به کارگردانی محمدصادق اسماعیلی و تهیه کنندگی محسن شامحمدی درباره پسر جوانی به نام علی ا‌ست که متوجه می‌شود در زمان تولد از بیمارستان ربوده شده و حالا تلاش می‌کند با پیگیری از کسانی که در شب ربایش در بیمارستان حضور داشتند، هویت واقعی خود را پیدا کند.

«پلز، اراده سنگی» به کارگردانی سجاد دهنوی و تهیه کنندگی مسعود دهنوی داستان علی کاشی است که با سگ زنده‌یابش در جنگ ۱۲ روزه توانست رکورددار پیدا کردن شهدا از زیر آوار باشد.

«رویای ناتمام» به کارگردانی سارا طالبیان و تهیه کنندگی مشترک احسان مشکور و کیومرث کرده در خصوص تیم ملى فوتسال بانوان، تنها تیم گروهى ورزشى بانوان است، که موفق شده در دو دوره متوالی،٢٠١٥، ٢٠١٨ قهرمان آسیا شود. از سال ٢٠١٨ به بعد تورنمت آسیایی برگزار نمى شود و فوتسال بانوان در حال نابودیست، تا اینکه، پس از هفت سال فیفا تصمیم می‌گیرد براى بار سوم این تورنمت رادر اردیبهشت ٢٠٢٥ برگزار کند؛ حال پس از هفت سال از سه نسل مختلف شصت و هفتاد و هشتاد قرار است که خود را به مربى ثابت کنند و در یک رقابت سنگین در لیست ١٤ نفره مربی جهت اعزام به تورنمت چین قرار بگیرند.

«شاخه‌ای روی آب» به کارگردانی مشترک محسن اسلام زاده و محمدمهدی حبیبی و تهیه کنندگی محسن اسلام زاده روایتی از شهید «محمدمهدی طهرانچی» است که تلاش می‌کند از زاویه دیدی متفاوت زندگی این شهید را به تصویر بکشد. این فیلم مستند تلفیقی از تصاویر تولیدی و آرشیو‌های نابی است که از زیر آوار بیرون آورده شد و توسط تیم تولید بازیابی شد.

«موتورسواران» به تهیه کنندگی و کارگردانی مسعود دهنوی نیز در خصوص در طولانی‌ترین و سخت‌ترین شب سال ۱۴۰۳ است که تمام مردم ایران منتظر یک خبر بودند. ۶ موتورسوار با انگیزه‌های شخصی، شبانه و در مه و باران، جنگل‌های ارسباران را به امید پیدا کردن بالگرد جست‌و‌جو کردند؛ مستند سینمایی «موتورسواران» قصه جستجوی شبانه این موتورسواران در آن شب مهم است.

«هویدا، یک پرتره صوتی» به نویسندگی و کارگردانی محسن کریمیان و تهیه کنندگی محسن یزدی با استفاده از اصوات شاهدان عینی به روایت زندگی سیاسی امیرعباس هویدا و بخشی از وقایع مهم تاریخ کشورمان می‌پردازد.

گفتنی است؛ غرفه مرکز مستند سوره در ایام برگزاری نوزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت در پردیس سینمایی ملت میزبان اهالی رسانه و همچنین علاقمندان فرهنگ و هنر خواهد بود.